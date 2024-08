Notte della Taranta 2024, oggi 24 agosto a Melpignano: com’è il programma della serata

Scopriamo la scaletta Notte della Taranta 2024, con un sacco di ospiti e artisti speciali. L’evento, che va avanti da oltre vent’anni, continua a conquistare il pubblico grazie alla capacità di condensare tradizione e innovazione. Questa volta a coordinare tutto sarà Shablo, il maestro concertatore che a Melpignano (LE), trasformerà il palcoscenico in una festa incredibile. A condurre tutto sarà Ema Stokholma. La 27ma edizione del celebre concerto andrà in onda a partire dalle 21.20 su Rai 3 e Rai Radio 2.

Angelina Mango, vita privata e chi è il fidanzato/ "Lui è un tipo loquace, ma…"

L’edizione della Notte della Taranta 2024 vuole riportare l’attenzione sulle nuove generazioni che fanno musica oggi, in modo certamente diverso dal passato. Il tema di quest’anno sarà infatti “Generazione Taranta“, e rappresenterà al meglio la fusione delle sonorità sacramentali con quelle più contemporanee. Insomma, un vero e proprio ponte che collega il passato al futuro. Sul palco troveremo anche il giovanissimo Riccardo Zangirolami, ragazzo prodigio appena 23enne e già compositore e pianista, che poco tempo fa si è trovato a dirigere la famosa Hollywood Studio Symphony Orchestra.

Gaia Gozzi e il rapporto con Tony Effe: "Pensavo fosse più duro"/ "Sesso e samba? Non eravamo convinti"

Scaletta Notte della Taranta 2024: cantanti e ospiti

Questa sera andrà in onda il famoso concerto della Notte della Taranta 2024 e il pubblico è già impaziente di sapere chi saranno gli artisti pronti a calcare il palco leccese. Uno fra questi sarà il cantautore e rapper napoletano Geolier, che riporterà una versione tutta nuova del brano che ha presentato a Sanremo. Si attende anche Angelina Mango, pronta a cantare “Su Piccolina” in dialetto salentino. Attesissime sono le cantanti Gaia Gozzi e Angelina Mango, che all’invito a la Notte della Taranta 2024 si sono espresse con grande entusiasmo sentendosi immediatamente a casa e accolte calorosamente.

Ferragosto, tutti i concerti di oggi 15 agosto 2024/ A Lanciano Eugenio Bennato, Gaia in spiaggia a Vasto

Di seguito la Scaletta Notte della Taranta 2024: “Pizzica di Aradeo”, “Pizzica di Sannicandro”, “Manushq”, “Pizzica di Copertino”, “Pizzica di San Marzano”, Angelina Mango – “Su Picculina”, Angelina Mango – “La Noia”, “Pizzica di San Vito”, “Lu rusciu te lu mare”, “Pizzica di Villa Castelli”, “Pizzicarella”, Geolier – “Grazia + M’ manc”, Geolier – “I p’ me, tu p’ te”, “Aqua della fontana”, – “Klama”, “Malachianta”, “Pizzica di Taranto”, “Pizzica di Stifani”, Gaia – “Mena Mena Mò”, Gaia – “Chega”, Gaddipulina – “Aria”, Ste – “Tammuriata nera”, Ste – “Lose Control”, “Lule lule”, “Omaggio a Giovanna Marini”, “Mamma la rondinella”, “Ec Ec”, “Pizzica di Cosimino”, Luca Faraone – “Taranta di Lizzano”, Luca Faraone – “Fuecu”, “Pizzica degli ucci”, “Kalinitta”.

Dove vedere l’evento, quando va in onda e su quale canale

Il Concertone della Notte della Taranta 2024 va in onda stasera, sabato 24 agosto a Melpignano dalle 21.20 e sarà possibile seguirlo come di consueto su Rai 3. “La Notte della Taranta è un bene culturale“, spiega Massimo Bray, presidente della fondazione dell’evento: “e, come ci dice l’articolo 9 della Costituzione, dobbiamo saperlo tutelare perché i beni culturali hanno un valore storico e identitario“. In questi giorni il festival ha attraversato tutti i dintorni di Lecce, valorizzando così il territorio salentino nel nome della musica.

La Notte della Taranta 2024, infatti, non è solo un evento musicale, ma un viaggio culturale che ogni volta riporta in auge le bellezze di questi splendidi territori. Ricordiamo anche che sarà possibile recuperare tutta la visione dell’evento in streaming su Raiplay e che il concertone è un progetto culturale sostenuto da Pugliapromozione e dala Regione Puglia con cui collaborano anche Istituto Diego Carpitella e Unione dei Comuni della Grecia Salentina.