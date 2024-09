Gaia Gozzi in coppia con Tony Effe ha fatto ballare e cantare con “Sesso e Samba”, tra i più grandi successi dell’estate 2024. Un ritorno col botto per la cantautrice italo-brasiliana che ha raggiunto la grande popolarità grazie alla vittoria ad Amici di Maria De Filippi. Sulle note di “Chega”, brano doppio disco di platino dalle influenze portoghesi, Gaia si è imposta nelle classifiche fino ad essere inserita dalla prestigiosa rivista Forbes Italia tra i cinque under 30 italiani che avranno maggiore impatto nel futuro per la categoria musica. Un buon risultato per la cantante che lo scorso anno ha associato la sua voce anche alla colonna sonora di “Wish”, ultimo film della Disney.

Che dire: una carriera in risalita per Gaia Gozzi che è molto discreta e riservata per quanto concerne la sua vita privata. Quello che possiamo dirvi per certo è che Gaia ha un fidanzato ed è felicemente innamorata. Dopo la fine di una lunga relazione di circa 4 anni con l’ex fidanzato Giorgio, Gaia ha ritrovato l’amore tra le braccia di Daniele Dezi, alias Orang3, uno dei producer italiani più importanti.

Il cuore di Gaia Gozzi in passato ha sofferto per amore. A rivelarlo è stata proprio la cantautrice italo-brasiliana: “il dolore è un’esperienza universale. Ho sofferto anche nella vita privata: avevo una relazione e talvolta dimenticavo di cercare la mia felicità, smussavo troppo alcune parti di me”. Una storia d’amore importante della durata di 4 anni che la cantante ha vissuto con l’ex fidanzato Claudio, ma non è dato sapere come mai i due si siano lasciati anche se proprio lei ha dichiarato: “se ami una persona la devi rispettare, lasciarla libera”.

Qualche tempo dopo Gaia Gozzi è tornata ad amare ed oggi è felicemente fidanzata con Daniele Dezi, alias Orang3, producer musicale di successo. A parlare di questa storia è stata proprio Gaia negli studi di Verissimo: “sono una persona che cerca di preservare molto la sua vita personale. Ho visto che le persone erano molto curiose e ho deciso di uscire allo scoperto. Ho sempre cercato di preservare la mia vita personale il più possibile. Ma sono felice, molto”.