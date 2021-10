Gaia Maria Miracapillo, fidanzata Andrea Iannone/ “Fanno di tutto per nascondersi”

Gaia Maria Miracapillo è la fidanzata di Andrea Iannone. Il nuovo amore del motociclista ha di fatto archiviato le storie importanti del suo compagno con Belen Rodriguez e Giulia de Lellis. Grazie a Gaia Maria Miracapillo, infatti, Andrea Iannone ha completamente voltato pagina. Gli appassionati del gossip sono andati in tilt quando hanno capito che questa nuova coppia avrebbe fatto di tutto per tenersi al riparo dai riflettori.

Non sono infatti moltissime le informazioni che circolano sulla loro storia d’amore e non a caso, quando il magazine specializzato Chi, li ha pizzicati insieme per la prima volta, è stato scritto che “stanno facendo di tutto per tenersi lontani da sguardi indiscreti”.

Gaia Maria Miracapillo nel cuore di Andrea Iannone ma lontana dai riflettori

Nemmeno in queste prime settimane di Ballando con le stelle, la fidanzata di Andrea Iannone è uscita allo scoperto. La ragazza preferisce restare lontana dai riflettori, anche se la scorsa estate il settimanale diretto da Signorini l’aveva pizzicata per la prima volta in compagnia del motociclista in una vacanza in Sardegna. Non è chiaro se i due stiano insieme da più tempo ma secondo la nota rivista è chiaro che Andrea Iannone e la sua nuova fidanzata abbiano deciso di fare di tutto per “nascondere” la loro storia d’amore. Evidentemente, dopo i tormentoni mediatici legati alle sue due ex Belen Rodriguez e Giulia de Lellis, il motociclista vuole viversi la sua storia d’amore in maniera più serena.

