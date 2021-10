Gaia Zorzi e Akash Kumar, lite al GF Vip Party/ “Non sei nessuno, non puoi dirmi…”

Come ogni lunedì, anche ieri, lunedì 11 ottobre, prima della diretta della nona puntata del Grande Fratello Vip 2021, Giulia Salemi e Gaia Zorzi hanno condotto una nuova puntata del GF Vip party con cui, insieme a diversi ospiti, hanno commentato le ultime dinamiche della casa di Cinecittà. Tra gli ospiti c’era anche Akash Kumar. Gaia Zorzi ha presentato l’ex naufrago dell’Isola con la sua solita ironia scatenando, tuttavia, la dura reazione del modello. “La mia parte preferita sta per arrivare. Sapete che ospite abbiamo adesso? Reduce dall’ultima Isola dei Famosi c’è Akash Kumar. Lui che è rimasto in gioco per ben, 5 o 8 giorni”, sono state le parole della sorella di Tommaso Zorzi.

Ilary Blasi Vs Akash "Non volevi tornare ma sei ancora qua"/ Lui "Non c'è rispetto"

Infastidito dalla presentazione di Gaia Zorzi, Akash ha duramente replicato dando il via ad una lite in diretta che Giulia Salemi ha provato, senza riuscirci, a sedare. Tra il modello e la sorella di Tommaso Zorzi, infatti, durante il collegamento, sono volate parole forti.

Lite tra Gaia Zorzi e Akash Kumar: volano durissime parole

La presentazione di Gaia Zorzi ha scatenato la reazione di Akash Kumar che ha stuzzicato la sorella di Tommaso facendole notare come la sua notorietà sia inferirore a quella della Salemi. Gaia Zorzi, però, ha prontamente replicato: “Però io e te abbiamo una cosa in comune, sai? Entrambi siamo stati resi famosi da Tommaso. […] Scusami, non è vero che Tommaso ti ha reso famoso. Perché tu famoso non lo sei mai stato”.

Akash Kumar vs Tommaso Zorzi "Non me ne frega un c***o!"/ "Ne vedremo delle belle… cinema!"

Ahask ha replicato nuovamente ricordando a Gaia la sua carriera da modello: “Ma cosa dici? Io modello Armani. Tommaso l’hanno reso famoso i social, io ero sono un modello nato da 6 anni. Quindi non mi dire questa roba qua. Forse lui ha dato l’immagine a te dato che non sei nessuno. Sei qui a fare questa roba qua. Perché la Salemi ha un bel ha fatto le sue cose. Te non so chi sei”, ha detto il modello ribadendo di essere stato infastidito dalla presentazione. Giulia Salemi ha provato a far capire ad Akash che quella di Gaia voleva essere una battuta, ma senza successo. Improvvisamente, poi, il collegamento si è interrotto e la Zorzi ha chiuso così la vicenda: “E con questo i nostri autori si prendono un bell’aumento”.

AKASH KUMAR, GAFFE ALL'ISOLA/ Prova in studio fallita, Elettra "Sei una mezza seg*!"





© RIPRODUZIONE RISERVATA