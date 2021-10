Grande Fratello VIP 2021, pagelle 9a puntata/ Signorini dà del paracu*o a Goria

Francesca Cipriani, ormai, gioca un ruolo fondamentale in questo Grande Fratello VIP 2021. Anche nella nona puntata è protagonista assoluta, con le sue espressioni e le sue gesta iconiche. Alfonso Signorini si diverte a prenderla in giro e a provocarla con la complicità di Aldo Montano, che finge di essere il suo fidanzato, imitando in maniera impeccabile la sua voce. I siparietti che ne scaturiscono sono immancabili, compresi quelli che coinvolgono il povero Giucas.

Ancora una volta il famoso mentalista rischia grosso, con la Cipriani (voto 7) che gli salta addosso e rischia di farlo cadere. Tra i protagonisti della serata anche Amedeo Goria (voto 7): il giornalista sportivo scopre che Vera Miales non aspetta un bambino e lui sembra quasi sollevato alla notizia. La frase iniziale di Vera – entrata a sorpresa dentro la casa – lo aveva gelato: “hai fatto male i conti…”.

Grande Fratello VIP, pagelle nona puntata: il ritorno di Pago

C’è anche Pago (5) nella nona puntata del Grande Fratello VIP 2021. Il cantante, nonché ex concorrente, torna nella casa per spronare la sua ex moglie Miriana Trevisan (5). Lei si commuove quando lo vede e quando ascolta ciò che ha da dirgli. Peccato che poco prima lo avesse definito noioso. Tiene banco anche il siparietto sentimentale tra Manuel Bortuzzo (6) e Lulù Selasié (6), con quest’ultima che è stata rimproverata oltremodo da un severo Signorini.

Insomma la princess è stata etichettata come una rompi scatole e adesso deve fare i conti con un morale sotto i tacchi. Non particolarmente esaltante la lite tra Sophie Codegoni (5) e Soleil Sorge (5), che battibeccano per motivi futili di fronte ad un impassibile Gianmaria Antinolfi (4).

Grande Fratello VIP 2021, pagelle nona puntata: Signorini sfotte Goria

La nona puntata del Grande Fratello VIP 2021 segna, tra le altre cose, una tregua tra le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, almeno apparentemente. Nel finale della serata oltre alla tregua e al verdetto delle nuove nomination, che vedono al televoto Amedeo, Davide e Raffaella, ha visto il botta e risposta tra Signorini e Goria. Il presentatore gli mostra un tweet della figlia Guenda, che lo invita a rinsavire. “Ha ragione”, dice lui. “Ma anche Vera ne ha”; continua. “Sei un paracu*o”, gli risponde divertito Alfonso Signorini. Colpito e affondato.

