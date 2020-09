Galles, senza Internet alla stessa ora per 18 mesi/ Colpa della tv di due pensionati!

Pensate che Internet sia la tecnologia più moderna e affidabile al mondo? Basta poco invece per mandarla in tilt. E’ successo agli abitanti di Aberhosan, una cittadina del Galles di trovarsi per un anno e mezzo senza internet per una tv (ma ancora non lo sapevano). A nulla sono serviti studi, ricerche, interventi tecnici: tutte le mattine, alle 7 in punto, la connessione cadeva in tutto il villaggio. Tecnologicamente, si verificava una improvvisa emissione di rumore a impulso singolo isolato (SHINE) che causava interferenze sullo frequenze utilizzate dai servizi DSL locali. Una squadra della società Openreach che si occupa della Rete nel paese, è intervenuta per mesi, senza riuscire a risolvere il problema. Spiega il responsabile: “Come ultima risorsa, abbiamo deciso di coinvolgere una squadra di ingegneri del Chief Engineers Office con sede in altre parti del Regno Unito per indagare. Dopo aver esaurito tutte le altre strade, abbiamo voluto fare un ultimo test per vedere se il guasto era stato causato da un fenomeno noto come SHINE (Single High-level Impulse Noise) in cui l’interferenza elettrica è omessa da un apparecchio che può quindi avere un impatto sulla banda larga connettività”.

GALLES, SENZA INTERNET PER LA TV DI DUE PENSIONATI!

A quel punto, dice ancora, “Utilizzando un dispositivo chiamato analizzatore di spettro, abbiamo camminato su e giù per il villaggio sotto la pioggia torrenziale alle 6 del mattino per vedere se riuscivamo a trovare un “rumore elettrico” a supporto della nostra teoria. E alle 7 del mattino, come un orologio, è successo! Il nostro dispositivo ha rilevato una forte esplosione di interferenza elettrica nel villaggio”. E’ stato così possibile individuare la fonte in una casa del villaggio, dove tutte le mattine alle 7 in punto il proprietario accendeva un vecchio televisore non schermato risalente almeno agli anni 70. Il proprietario, mortificato, si è scusato con tutti e ha accettato di eliminare il suo televisore, Lo stesso problema si può verificare con vecchie luci di Natale e vecchi alimentatori. Altro che super tecnologia e hacker, se basta un vecchio televisore per mandare in soffita Internet!



© RIPRODUZIONE RISERVATA