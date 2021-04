Game of Games/ Raffaella Fico è esplosiva! Elettra Lamborghini, gaffe su gaffe e..

Raffaella Fico ed Elettra Lamborghini salvano la prima puntata di Game of Games, il nuovo gioco condotto da Simona Ventura su Raidue. La concorrente partenopea si mostra con fare esplosivo: single, in forma smagliante e con una voglia irrefrenabile di divertirsi insieme ai concorrenti nip di Game of Games. In una delle varie sfide affronta proprio Elettra Lamborghini, che conquista la scena grazie ad una serie di innumerevoli gaffe. Dalla battutaccia su ‘La Principessa sul Pisello’ al consiglio non richiesto dato al finalista Gaetano su come usare il montepremi finale (“Pagaci le tasse!”), passando per la divertente caduta dalla botola. La ricca ereditiera ha catalizzato tutte le attenzioni su di sé e lo ha fatto senza prendersi troppo sul serio e calandosi alla perfezione nelle dinamiche del gioco. Sicuramente le sue gesta faranno sorridere Simona Ventura per gli ascolti. Oppure no?

A rappresentare gli altri concorrenti in gara ci sono anche Max Giusti ed Ignazio Moser. I due vip regalano un momento piuttosto spassoso al pubblico, quando inchiodati ad una sedia devono rispondere ad alcune domande di cultura generale. Per ogni errore Moser e Giusti ricevono delle secchiate di acqua colorata su tutto il corpo. Così ad un tratto Ignazio Moser assume le sembianze di Shrek, almeno secondo Simona Ventura. La conduttrice si diverte moltissimo, soprattutto quando può punzecchiare Max Giusti che alla fine arriva fino all’ultima sfida facendo cadere dalla botola Elettra Lamborghini. Divertimento e leggerezza, con una buona dose di trash, fanno da padroni nella prima puntata di Game of Games. Nella prossima, in onda mercoledì 7 aprile, tra gli ospiti vip è attesa l’esuberante Juliana Moreira.

