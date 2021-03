Elettra Lamborghini/ Di nuovo in coppia con Simona Ventura dopo il Covid

Elettra Lamborghini concorrente di Simona Ventura in Game of Games

Manco a farlo apposta sembra proprio che i protagonisti di Game of Games arrivino proprio dall’Isola dei famosi 2021, o quasi. Il programma di Simona Ventura partirà proprio questa sera riportando in Rai Elettra Lamborghini proprio mentre quest’ultima è già impegnatissima con un doppio prime time su Canale5 per l’Isola dei Famosi 2021 e Ilary Blasi. Inutile dire che il programma è stato registrato tempo fa (e prova ne è il fatto che sul palco salirà anche Massimiliano Rosolino, inviato dell’Isola) e che quindi per i fan di Elettra Lamborghini sarà solo un’occasione in più per seguire la loro beniamina. In queste settimane ci ha regalato delle vere e proprie perle di trash nel programma di Canale5, cosa saprà fare in scena sul palco di Game of Games cimentandosi in prove più o meno complicate? Alla luce del twerk che le abbiamo visto fare lunedì sera al fianco di Ilary Blasi, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, siamo sicuri che niente la fermerà ma è vero anche che il programma è stato registrato prima di un momento un po’ delicato, ovvero quello della scoperta di essere positiva al Covid 19.

Chi ha rapito Denise Pipitone? La storia/ Scomparsa, dove si trova e come sarebbe oggi

Elettra Lamborghini e il Covid 19

La bella ereditiera ha scoperto proprio a pochi giorni dal suo debutto all’Isola di aver preso il virus e di dover quindi rimanere in isolamento lontano dai suoi affetti e, sicuramente, dalla televisione. Elettra Lamborghini non ha mai smesso di raccontare della situazione ai suoi fan svelando di aver pianto tanto quando ha scoperto di essere positiva ma anche di essere sempre stata attenta e quindi sicura che non lo avrebbe mai beccato. Le cose non sono andate così alla fine e lei ha avuto modo di rimanere chiusa nella sua bella casa per due settimane o poco più visto che il primo tampone di controllo era ancora positivo. Sono stati momenti ad alta tensione anche perché i sintomi per fortuna sono stati blandi e quindi è stata costretta in casa visto che il tempo non bellissimo non l’ha aiutata. L’incubo per lei è passato ed è tornata all’Isola da protagonista e non più collegata da remoto e, quindi, un po’ ‘assente’. Cosa le toccherà fare questa sera a Game of Games?

LEGGI ANCHE:

Max Giusti/ "Gli anni a Discovery Channel e su Nove sono stati fantastici"GAME OF GAMES, SIMONA VENTURA/ Diretta, concorrenti e giochi: Moser "Grandi risate"

© RIPRODUZIONE RISERVATA