Garattini: “Tantissimi medicinali sono inutili”/ “Tumori? Il 70% si potrebbe evitare”

Silvio Garattini: “L’industria farmaceutica non vuole fare studi comparativi”

Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri IRCCS, ha fatto chiarezza sulla sua affermazione per la quale il 50% dei farmaci in commercio sarebbe inutile. “La mia affermazione si riferisce al prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale che contiene oltre 1.000 principi attivi e oltre 10.000 confezioni. Sono inutili perché in molte aree vi sono molti farmaci con le stesse indicazioni e lo stesso meccanismo d’azione. Tutti questi farmaci sono stati studiati contro placebo e quindi non sappiamo quale sia il migliore perché l’industria farmaceutica non vuole fare studi comparativi. Inoltre, se fra i tanti prodotti uno risultasse migliore, tutti gli altri dovrebbero essere eliminati” spiega l’esperto a La Verità.

Il presidente dell’Istituto Mario Negri sottolinea che proprio per via dei nuovi farmaci approvati, quelli vecchi dovrebbero essere eliminati se “peggiori”, ma questo non avviene perché la Legge dice altro: “Tutto ciò è dovuto alla legislazione europea che prescrive per l’approvazione di un farmaco tre caratteristiche: “qualità, efficacia e sicurezza”. Sono fondamentali, ma non ci dicono se è migliore di quelli già esistenti. La legge dovrebbe richiedere “qualità, efficacia, sicurezza e valore terapeutico aggiunto”. In questo caso verrebbero approvati solo i farmaci migliorativi. Se ciò accadesse potremmo evitare il 50% dei farmaci detti anche “me too” che non rappresentano nulla di nuovo”.

Silvio Garattini: “Manca un’informazione indipendente”