Gareth Bale al Tottenham/ Calciomercato, dopo 7 anni ritorna il gallese “I’m back”

Gareth Bale è ufficialmente un nuovo calciatore del Tottenham. L’esterno d’attacco ormai ex Real Madrid rimette la casacca degli Spurs dopo sette anni, visto che nel 2013 aveva deciso di lasciare lo stadio londinese, per iniziare appunto l’avventura presso la Casa Blanca. L’operazione dell’epoca fece molto scalpore in quanto l’esterno d’attacco gallese divenne il giocatore più pagato nella storia con ben 101 milioni di euro. Per la prima volta un club sfondò la quota di 100 milioni per un calciatore e il record sarebbe resistito fino al trasferimento di Paul Pogba dalla Juventus al Manchester United (circa 105 milioni di euro). Ovviamente emozionato l’ex Merengues, che ha annunciato sul sito ufficiale del Tottenham il suo ritorno a Londra con un semplice “I’m back”, un po’ come fece Michael Jordan negli anni ’90 quando decise di ricalcare il parquet dopo il primo ritiro con i Chicago Bulls.

GARETH BALE AL TOTTENHAM: OPERAZIONE DA 20 MILIONI DI EURO

Nonostante Bale abbia giocato poco negli ultimi tempi dalle parti del Santiago Bernabeu, l’operazione degli Spurs resta senza dubbio una delle più importanti del calciomercato estivo. Una trattativa rilevante non soltanto dal punto di vista puramente tecnico ma anche economico, in quanto la squadra della Premier League sborserà circa 20 milioni di euro tra stipendi e commissioni al Real Madrid per dodici mesi. La squadra iberica, invece, si accollerà circa 15 milioni di ingaggi fino al 30 giugno del 2021. L’avventura all’Hotspur Stadium parte comunque tutta in salita per Bale, visto che la stella gallese non potrà rivestire la casacca amata se non prima di un mese, dovendo smaltire un infortunio che lo costringerà appunto a restare ai box ancora per quattro settimane circa. Il Tottenham ha altresì ufficializzato l’operazione Reguilon, sempre con il Real Madrid: il giocatore si trasferisce a titolo definitivo in cambio di 35 milioni di euro. Ha firmato un contratto da cinque anni.



