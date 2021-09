Garfield 2 su Italia 1/ Il film d’animazione con il famosissimo gatto

Garfield 2 va in onda su Italia 1 a partire dalle ore 14:30 di oggi 18 settembre 2021. Si tratta di un film d’animazione adatto a tutta la famiglia. Questi è il secondo fortunato capitolo cinematografico dedicato al gattone rosso più famoso del mondo. Alla regia di questo sequel d’animazione prodotto dalla 20th Century Fox troviamo ancora Tim Hill, regista anche del primo film dedicato a Garfield. Nonostante possa piacere molto al pubblico dei più giovani è decisamente meno convincente del primo capitolo della saga tanto che poi per il tonfo nell’acqua si è deciso di non andare avanti ancora.

Garfield 2, la trama del film

La vicenda di Garfield 2 inizia in Inghilterra, dove un gatto dal nome Principe XII vive una vita di lusso in un castello dove è anche il re fino alla morte della sua nobile padrona, Lady Eleanor. Fin qui sembrerebbe una storia di poco conto, se non fosse che Principe è una copia identica di Garfield, gatto pigro e sfaccendato che vive a carico dell’amico Odie e del suo padrone Jon. Proprio quest’ultimo è indaffarato con la proposta di matrimonio da proporre alla fidanzata Liz, che però è destinata a partire per un viaggio con destinazione proprio l’Inghilterra.

Liz, Jon e Garfield partono quindi per il castello Carlyle, dimora di Principe XII. Il gatto ereditiere deve però vedersela con Lord Manfred Dargis, erede della sua defunta padrona e intenzionato a impossessarsi della lussuosa residenza regale scaricando proprio il malcapitato gatto. Da questo momento in poi, una serie di malintesi e scambi di identità porterà Garfield a vivere per qualche giorno una vita di lusso e benessere, mentre lo sventurato Principe dovrà vivere per la prima volta lontano dalla bambagia alla quale era stato abituato fin dalla sua nascita. In tutto ciò il povero Jon dovrà combattere e superare una serie di peripezie per poter finalmente avanzare la sua proposta di matrimonio alla fidanzata Liz.

