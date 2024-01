Garibaldi choc su Sergio, Stefano, Monia, Federico e Marco/ “Vi faremo fuori tutti…”

Garibaldi contro i nuovi concorrenti del Grande Fratello 2023

Clima di fuoco nella casa del Grande Fratello 2023 che sembra letteralmente spaccata in due: da una parte i concorrenti che hanno varcato la famosa porta rossa sin da settembre e dall’altra gli ultimi arrivati con qualche eccezione come Beatrice Luzzi che va molto d’accordo con i nuovi concorrenti. Chi, invece, sembra non tollerare gli ultimi arrivati e la possibilità che eliminino i vecchi concorrenti al televoto è Giuseppe Garibaldi che, come si legge su Biccy, ci è lasciato andare ad una frase infelice nei confronti di Sergio, Stefano, Monia, Federico e Marco ovvero i concorrenti che hanno varcato per ultimi la famosa porta rossa.

“Devo dire una cosa. Mi dispiace per i nuovi entrati, ma uno ad uno vi faremo fuori proprio tutti“, è stata la frase infelice pronunciata da Garibaldi mentre erano tutti a tavola.

La reazione degli altri concorrenti alla frase di Giuseppe Garibaldi

La frase di Giuseppe Garibaldi non è passata inosservata e, se alcuni concorrenti hanno riso, Stefano non è rimasto in silenzio e ha risposto lanciando una frecciatina: “Menomale che non ci fate fuori vuoi ma è il pubblico che farà fuori voi. Io non ho questo potere ma i telespettatori sì ce l’hanno. Ok che sei qui da tanto, ma magari ci sono dei nuovi che fanno la differenza“.

Giuseppe Garibaldi e Stefano Miele, lite al Grande Fratello 2023/ “Non devi sottolineare che hai amici gay!”

Poi Beatrice, riferendo l’accaduto a Vittorio, ha detto: “A un certo punto ha detto che farà fuori i nuovi uno dietro l’altro. Le ragazze sono scoppiate in una risata isterica. I nuovi ci sono rimasti malissimo. Stefano ha anche risposto dicendo che è il pubblico che farà fuori loro“.











