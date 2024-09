Beatrice Luzzi stuzzicata da Alfonso Signorini: la domanda su Giuseppe Garibaldi

Al Grande Fratello 2024, nella puntata inaugurale della nuova stagione in onda questa sera, è stata organizzata anche la prima prova ricompensa che consente ai coinquilini di conquistare un ambito budget per la spesa settimanale. La prova verte sul cosiddetto “primo bacio” e porta alcuni coinquilini a scambiarsene in diretta, e Alfonso Signorini ne approfitta per cogliere subito la palla al balzo e indagare sull’attuale vita sentimentale di Beatrice Luzzi, neo-opinionista del reality, e sul rapporto con Giuseppe Garibaldi.

Giuseppe Garibaldi rifiuta l’invito alla Mostra del Cinema di Venezia: il motivo/ “Questa decisione…”

Incalzando l’attrice, il conduttore in riferimento ai baci della passata edizione del programma le ricorda: “Beatrice, tu nella Casa di baci ne hai dati parecchi, tu e Giuseppe…“. Una sottolineatura che scatena le urla e gli applausi del pubblico, memore di una delle relazioni più appassionanti della scorsa stagione. A seguire, il conduttore le domanda: “Ti sta guardando Giuseppe?“. Lei, però, ironica ribatte: “Ma sta guardando soprattutto te“.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: lite per la gelosia?/ Non si seguono più e spunta un'indiscrezione

Beatrice Luzzi: “I baci veri che ci siamo dati saranno stati due…“

Il siparietto tra Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2024 prosegue con un’altra domanda del conduttore, che cerca di carpire ulteriori informazioni: “Lo vuoi salutare Giuseppe?“. L’attrice saluta così il suo ex coinquilino, ma il suo evidente imbarazzo misto a qualche istante di silenzio scatena il sospetto della collega Cesara Buonamici: “Non lo so, non mi sembrava molto convinta veramente“.

L’attrice è inizialmente restia a parlare di Giuseppe Garibaldi, ma in un secondo momento si sbilancia e torna a soffermarsi sui baci scambiati con lui durante il precedente Grande Fratello: “Sono stati meno di quanto sembrino i baci che ci siamo dati. Alla fine quelli veri saranno stati due“. Rivelazione che ha suscitato nuovamente entusiasmo e applausi in studio tra il pubblico.

Garibaldi esce allo scoperto: "Sono innamorato di Beatrice"/ "Tra noi è scattata questa magia"