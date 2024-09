C’è chi dice no, canta Vasco Rossi ed è il caso di prendere in prestito la citazione per raccontare un particolare aneddoto riguardante Giuseppe Garibaldi, ex concorrente del Grande Fratello 2024. In questi giorni i fari sono puntati sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia; occasione che da anni accoglie celebrità da tutto il mondo. Consuetudine recente è anche la presenza di personalità non appartenenti al mondo del cinema, come ad esempio influencer e volti noti della televisione italiana o dei social.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: lite per la gelosia?/ Non si seguono più e spunta un'indiscrezione

Anche Giuseppe Garibaldi – ex concorrente del Grande Fratello 2024 – era stato invitato alla Mostra del Cinema di Venezia ma a quanto pare, diversamente da altri partecipanti non appartenenti al settore, si è reso protagonista di un gesto decisamente contro tendenza. L’ex gieffino ha infatti deciso – come racconta Biccy – di non sfilare sul celebre red carpet ed ha dunque rifiutato l’invito alla Mostra del Cinema di Venezia.

Garibaldi esce allo scoperto: "Sono innamorato di Beatrice"/ "Tra noi è scattata questa magia"

Giuseppe Garibaldi: “Spero di andare alla Mostra del Cinema di Venezia in qualità di attore…”

Perchè Giuseppe Garibaldi ha rifiutato l’invito per la Mostra del Cinema di Venezia e dunque rinunciando alla possibilità di sfilare sul red carpet? E’ stato lo stesso ex concorrente del Grande Fratello 2024 a spiegare le ragioni di tale gesto con un video pubblicato sui social. “Vi volevo informare di una cosa che mi è successa e una decisione: oggi pomeriggio dovevo essere sul red carpet di Venezia al Festival del Cinema, mi avevano chiamato ad inizio agosto. Però dopo aver visto i vari personaggi che hanno sfilato sul tappeto rosso, tra grandi attori e registi. Io mi sono detto ‘ma io chi sono per andare lì in mezzo a loro?’”. Questa la spiegazione di Giuseppe Garibaldi che ha dunque aggiunto: “Un po’ il rammarico di non essere andato c’è. Però spero che un giorno magari ci andrò per altre qualità, magari quella di attore, chi lo sa. Grazie a chi mi ha invitato a inizio agosto. Ora vi mando un bacio a tutti”.