Gary Anderson tradito dal Wifi/ Campione di freccette non può disputare torneo online

E’ costata cara una scarsa connessione internet a Gary Anderson, 47enne due volte campione di freccette. L’atleta scozzese doveva infatti prendere parte alla serata inaugurale del PDC Darts Home Tour, un campionato di freccette da casa, l’unico modo per poterlo svolgere vista l’epidemia da coronavirus in corso. Dopo essersi regolarmente iscritto, però, Anderson ha dovuto dare forfeit a causa di un segnale wi-fi tutt’altro che affidabile: niente segnale, niente prestazione visibile online, niente possibile vittoria. Una vera e propria beffa per Anderson, visto che lo stesso si sarebbe dovuto scontrare con il campione del mondo Peter Wright, e soprattutto, avrebbe potuto rientrare, tramite la sfida online, nel circuito agonistico, fermo da tempo a seguito di un infortunio al gomito patito nel 2019. «Ci abbiamo provato più volte – le parole ai media britannici dello “scozzese volante”, così come viene soprannominato dai fan, riportate dal Corriere della Sera – eppure non siamo riusciti a realizzare un collegamento internet decente per un Wi-Fi che mi ha sempre dato problemi. Me lo aspettavo e lo temevo, ho difficoltà persino nel pagare le bollette, ma è frustrante lo stesso».

GARY ANDERSON E LA SUA AMAREZZA: “VOLEVO TORNARE CON QUESTA GARA…”

«Abbiamo lasciato completa libertà ai giocatori – sono invece le parole della Federazione che ha organizzato il torneo, poi trasmesso sul sito PDCTV – sul come gestire i supporti tecnici per collegarsi. C’è chi utilizzerà un computer con webcam e chi proverà a cavarsela con un semplice telefono. Si tratta alla fine di un esperimento completamente nuovo, ma che grazie alla tecnologia potrà dare a tutti la possibilità di competere lo stesso». In totale sono stati 128 gli iscritti, e ogni sera si sfideranno fra di loro in sei match divisi a gruppi da quattro, e alla meglio dei nove incontri. Al vincitore di ogni gruppo andranno 500 sterline, e chi vincerà la fase potrà accedere a quella successiva, fino alla finalissima. «Volevo tornare con questa gara a distanza – il rammarico comprensibile di Anderson – competere in qualcosa di diverso e vincere come ho sempre provato a fare. Non mi è stato possibile, per ora, ma non temete, alla fine del lockdown mi troverete in ottima forma, continuo comunque ad allenarmi ogni giorno».



