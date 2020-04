Conferenza stampa Iss, diretta video 17 aprile/ Bollettino epidemiologico coronavirus

Pubblicità

«Secondo stime approssimative, che variano da regione a regione, oltre il 90% degli italiani non è venuto a contatto con il coronavirus», così ieri ha annunciato il professore Silvio Brusaferro rimandando i dettagli alla conferenza stampa di oggi dell’Iss per il consueto bollettino epidemiologico del venerdì (ore 12, diretta in video streaming sul canale YouTube dell’Istituto Superiore di Sanità). Un report che ha “spaventato” i più facendo ben capire che anche potendo e dovendo parlare di “fase 2” bisogna utilizzare tutte le precauzioni e le gradualità del caso per non rimanere invischiati in una fatale secondo ondata del Covid-19 nei prossimi mesi. «Se non siamo molto puntuali nell’adottare le raccomandazioni la circolazione del virus può riprendere», ha spiegato ancora Silvio Brusaferro durante la conferenza stampa con Borrelli nella sede della Protezione Civile ieri pomeriggio, a margine del bollettino nazionale aggiornato al 16 aprile.

I contagi e i decessi restano in una curva di deflessione che però ancora non ci ha portati sotto il “pianoro” evidenziato negli scorsi bollettini Iss delle ultime due settimane: il risultato eccezionale, ha spiegato ancora il Presidente Iss e responsabile del Comitato Tecnico Scientifico a sostegno del Governo, è l’aver portato l’indice R0 (parametro che misura la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva) sotto quota 1 ovvero una persona positiva al Covid oggi può infettare “meno” di una persona, mentre solo qualche settimane fa quel dato era superiore a 2.

Pubblicità

BOLLETTINO ISS, IL PUNTO DI BRUSAFERRO

Il risultato sul R0 sotto 1 però non può soddisfare appieno e rappresentare l’unico criterio per far ripartire tutto come prima: «Per ora la patente di immuni è difficile poterla dare in quanto i test sierologici non sono ancora così affidabili ed è necessario il tampone per la conferma», ha spiegato ancora ieri Brusaferro anticipando diversi dei temi da affrontare oggi in conferenza stampa con il bollettino Iss. «Vi sono molti prodotti per il test sierologico e il numero è in crescita, che è un dato positivo per lo sforzo scientifico e tecnologico, ma sono tutti recenti e quindi bisogna valutarne la precisione in termini di sensibilità e capacità predittive»; tradotto, ad essere veramente risolutivo sarà il vaccino e solo quello ci potrà portare all’immunità di gregge anti coronavirus.

In Italia la quasi totalità della popolazione, secondo gli studi dell’Istituto Superiore di Sanità, sono ancora suscettibili al contagio: «L’immunità di gregge si raggiunge quando il 70-80% della popolazione è stata colpita e quindi il target è ora molto lontano», ha puntualizzato Brusaferro spiegando quindi come bisogna utilizzare molta cautela tanto nella fase di riaperture quanto nelle prossime potenziali vacanze estive. «Bisogna muoversi passo dopo passo per evitare nuova impennata dei casi: se non siamo molto puntuali nell’adottare le raccomandazioni la circolazione del virus può riprendere in maniera più intensa», ha concluso il n.1 dell’Iss.

Pubblicità

LA CONFERENZA STAMPA DEL 10 APRILE





© RIPRODUZIONE RISERVATA