Gaston Glock, morto a 94 anni l’inventore dell’omonima pistola/ Rese le armi più leggere e più economiche

Lutto nel mondo dell’imprenditoria e precisamente del mondo delle armi: è morto all’età di 94 anni Gaston Glock, colui che inventò la famosa pistola che porta appunto il suo nome. Ingegnere austriaco ha dato vita ad un’arma che è stata utilizzata in tutto il mondo dalle forze armate ma anche dal personale di sicurezza, dalla gente comune nonché dai criminali. La notizia della sua morte, come specificato da Il Fatto Quotidiano, è stata data dagli inglesi della BBC, che hanno fatto sapere che la Glock, attraverso un comunicato, ha spiegato che il lavoro della vita del suo fondatore “continuerà nel suo spirito”.

La Glock venne fondata nel 1963 non troppo distante da Vienna per poi espandersi in tutto il mondo, Stati Uniti compresi, dove la filiale venne inaugurata nel 1985. Stando a Forbes, il patrimonio di Gaston Glock e della sua famiglia era di 1,1 miliardi di dollari nel 2021, ed è probabile che negli ultimi due anni sia ulteriormente lievitato. “In memoria di Gaston Glock, 19/07/1929 – 27/12/23. La perfezione continua”, il messaggio pubblicato sul sito della Glock Gmbh, dove è comparso anche un omaggio/ritratto del noto uomo d’affari e il famoso slogan dell’azienda “Make it simple, make it perfect”, che tradotto significa, “fallo semplice, fallo perfetto”.

GASTON GLOCK, MORTO A 94 ANNI L’INVENTORE DELL’OMONIMA PISTOLA: GLI ATTACCHI E LA VITA PRIVATA

Quando venne introdotta nel mercato, la Glock era molto più leggera ed economica rispetto ai modelli disponibili all’epoca, e anche per questo è riuscita a conquistare la fiducia del pubblico, divenendo una delle pistole più vendute al mondo.

Di contro, i sostenitori del controllo delle armi hanno criticato la Glock per aver reso popolari le armi per via del fatto che fossero facili da nascondere e potevano contenere più munizioni rispetto alla concorrenza, ma Gaston non si è mai esposto in prima persona, cercando di evitare quasi sempre il dibattito pubblico. Per quanto riguarda la vita privata, è stato sposato per 49 anni con la prima moglie fino al 2021, quindi si è risposato con una donna di 50 anni più giovane: lascia quindi la sua seconda moglie e tre figli.

