L’attore Julian Ortega Rodriguez è morto domenica 25 agosto 2024 mentre si trovava in vacanza al mare. Il giovane, di soli 41 anni era conosciuto per aver recitato in Elite, famosa serie Netflix che negli scorsi mesi ha conquistato il pubblico della piattaforma, diventando una delle più viste degli ultimi anni. La notizia della morte di Julian Ortega è stata diffusa solo oggi 30 agosto dal sito Unión de Actores y Actrices, che ha spiegato cos’è successo all’attore. Quest’ultimo si trovava nella famosa spiaggia di Zahora, al sud della Spagna, e inizialmente si è pensato ad un annegamento, dato che è stato trovato senza vita in mare mentre si concedeva un bagno durante le vacanze a Cadice.

Vittorio Colnaghi, com’è morto l’amministratore del gruppo Upas Libero?/ Malattia, età, carriera e figli

Si è scoperto poi che si è trattato di un arresto cardiaco e inutili sono stati i soccorsi giunti tempestivamente sul posto. Julian Ortega è stato rianimato per oltre mezz’ora senza successo. Ma chi era Julian Ortega Rodriguez? In pochi sanno che l’attore era figlio d’arte. I suoi genitori, a loro volta interpreti, sono Josè Antonio Ortega e Gloria Munoz, famosi per aver partecipato come il figlio in tantissime produzioni in televisione e a teatro. Non solo, Julian Ortega è stato anche protagonista al cinema in diversi film.

Francesco Forzati: morto l'avvocato e professore a Napoli/ Dal 2004 insegnava all'università Federico II

Julian Ortega Rodriguez, carriera e genitori attori: tutto sull’interprete di Elite

Julian Ortega è morto a soli 41 anni per un infarto mentre si trovava al mare. Una notizia che ha sconvolto tutti i fan della serie, il Teen drama del 2018 seguito da milioni di spettatori, facendo diventare Elite una delle serie più viste su Netflix. Julian Ortega ha recitato in diversi spettacoli teatrali come El señor Ibrahim y las flores del Corán, spettacolo di Ernesto Caballero, Las bicicletas son para el verano del regista Luis Olmos e ha diretto lui stesso la pièce Avatares de las máscaras. In televisione ha vestito invece i panni di Pirulìn nella serie El Pueblo e ha interpretato Jesús Mariñas nella fiction Cristo y Rey.

Bepi Nava, chi è lo storico capo ufficio stampa Rai/ Com'è morto e il ricordo commovente dei colleghi

Il suo successo è arrivato però con Elite, anche se ricopriva un ruolo secondario. Nella serie interpretava il direttore del ristorante La Cabana. L’ultimo episodio di Elite è andato in onda il 26 luglio del 2024. Intanto, sul sito dell’unione di attori e attrici è arrivato il comunicato: “Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai parenti da parte del sindacato Unión de Actores y Actrices. Riposa in pace”. Mentre il sito Deadline.com è stato il primo a rivelare che la vera causa morte di Julian Ortega è stata un arresto cardiaco.