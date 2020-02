Gaston Pereiro al Cagliari, ufficiale/ Calciomercato, subito convocato da Maran!

Gaston Pereiro è un nuovo calciatore del Cagliari: la formazione rossoblu si è assicurata le prestazioni del fantasista uruguaiano nell’ultimo giorno di mercato. La dirigenza sarda ha acquistato il cartellino del classe 1995 a titolo definitivo, l’ex Nacional sarà disponibile fin da subito per Rolando Maran: è già stato convocato per la sfida casalinga contro il Parma in programma oggi alle ore 18.00. Ecco il comunicato diffuso dal Casteddu: «Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto delle prestazioni sportive del calciatore Gastón Pereiro che arriva dal PSV Eindhoven a titolo definitivo e ha firmato un contratto con opzione sino al 30 giugno 2024».

Cresciuto nel settore giovanile del Nacional, Gaston Pereiro è sbarcato in Eredivisie nell’estate del 2015: il PSV Eindhoven si è assicurato le sue prestazioni per 7 milioni di euro. Quattro anni ad altissimo livello con la compagine olandese, ma ora per lui inizia una nuova avventura: lo aspettano la Serie A ed il Cagliari, una piazza che sogna in grande nell’anno del suo centenario. Ricordiamo che Pereiro in stagione ha raccolto due reti in otto presenze tra campionato, Europa League e TOTO KNVB beker. Un bel colpo per i rossoblu, che lo hanno strappato alla Major League Soccer…

