Gaston Zama, foto ricordo del matrimonio con Jessica Anne/ “Poi sei arrivata tu…”

Gaston Zama, l’inviato de Le Iene ha voluto ricordare uno dei momenti più improntati del 2019 postando una foto del matrimonio con Jessica Anne. Matrimonio in riva al mare per il giornalista del programma cult di Italia 1 che lo scorso ottobre ha sposato la sua amata Jessica Anne di professione interior designer. Nella foto pubblicata si vede Gaston vestito di bianco con lo sguardo rivolto verso la sua amata compagna fasciata in un bellissimo abito da sposa. Di spalle il prete chiamato a celebrare la cerimonia che ha suggellato il loro amore. Uno scatto bellissimo che l’inviato de Le Iene ha voluto postare accompagnato da una brevissima didascalia in cui scrive: “non riuscivo a capirci più di tanto, poi sei arrivata tu”. Una dedica d’amore semplice, ma al tempo stesso carica di significato che, manco a dirlo, ha conquistato i suoi follower. Non si contano i like e i commenti di auguri da parte degli amici, ma non mancano gli attestati di stima da parte del pubblico che ha seguito con grande passione il suo lavoro nell’inchiesta dedicata a Chico Forti.

Gaston Zama, matrimonio con Jessica Anne

La foto del matrimonio di Gaston Zama con la compagna Jessica Anne ha incuriosito i suoi follower che hanno dedicato diversi commenti di affetto e stima. “Amo il tuo modo di fare giornalismo, arriva dentro, prepotente e dolce nel contempo” scrive una follower a cui fa eco poco dopo il commento di un’altra che scrive “Auguri per la tua vita e ti prego di non mollate la presa su Chico, perché sei riuscito a puntare un riflettore che forse gli potrà dare un’opportunità. Grazie di cuore del lavoro che fai. Grazie Giorgio. Sei speciale”. Non mancano i commenti come “auguri”, anche se i suoi follower hanno voluto in questo giorno così speciale della sua vita sottolineare e ricordargli come il suo lavoro sia degno di nota. “Sei un giornalista diverso dagli altri… quando vedo i tuoi servizi mi trasmettono sempre emozioni…. auguri per tutto il tuo futuro..” scrive un utente, mentre un altro precisa: “complimenti per il lavoro che svolgi. Ti ritengono veramente un grande giornalista….tanti tanti Auguri di buon anno e per il tuo futuro. Se Chico Forti uscirà dal carcere, il merito sarà soprattutto tuo. Hai dato cuore e anima”. Gaston Zama, infatti, da diverse settimane si sta occupando di Chico Forti, l’imprenditore italiano accusato dell’omicidio di Dale Pike in Florida.

