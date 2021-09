Gaudiano, Speciale Seat Music Awards/ Il lutto per la morte del Padre e il successo a Sanremo

Luca Gaudiano, che ha partecipato al Festival di Sanremo di quest’anno, si esibirà allo Speciale dei Seat Music Awards con il pezzo Polvere da sparo, ovvero un testo scritto dopo la morte del padre. Grazie alla musica Gaudiano è riuscito a oltrepassare questo grande dolore. Prima di andare al Festival di Sanremo di quest’anno, ha partecipato in diversi spettacoli musicali e teatrali. Con gli anni ha fatto molti adattamenti italiani di American Idiot, Ghost e Rent. La canzone che ha proposto al programma ha un testo che non avrebbe mai voluto scrivere, infatti pensava di non essere adatto al dolore che ha provato, invece poi è riuscito a trovare le parole giusto, provenienti dal cuore. La musica riesce a curare il trauma.

Chi è la fidanzata di Gaudiano/ Mistero sulla voce di "Polvere da sparo"

Luca Gaudiano: scopriamo i momenti principali della sua vita privata

Luca Gaudiano, chiamato in arte solamente con il suo cognome, è nato in Puglia, a Foggia il 3 dicembre del 91, suo padre era ingegnere e sua madre professoressa di lettere. Con il suo brano, dedicato al padre, vince Sanremo tra le proposte nuove. Questo genitore, scompare a causa di un tumore al cervello ed è proprio lui che l’ha fatto iniziare a entrare nel mondo della musica, infatti gli ha regalato una chitarra quando ha fatto quindici anni. Con la vittoria al Festival, lui aveva gli occhi lucidi e ha affermato di dedicare questa vincita alla famiglia e specialmente al padre. Successivamente dichiara che quella notte non è riuscito facilmente a prendere sonno, a causa della forte felicità e adrenalina.

GAUDIANO A BATTITI LIVE 2021/ "Amore? Molto difficile dire rimani, facile andare via"

Dopo essersi diplomato va a Roma per studiare musica, dove si appassiona sempre di più. A seguito di questo grandissimo dolore è costretto a trasferirsi a Milano, dove scrive i suoi testi e li registra con un producer. Con il brano che è stato presentato ad Amadeus a Sanremo, il cantante è stato scelto per andare nella parte dei giovani per la 71 esima edizione del Festival più famoso di sempre, al teatro Ariston. Lui ha dichiarato che avrebbe voluto non scrivere mai questo pezzo che riguarda il padre, ma invece quello che è sicuro è che questa canzone è il pilastro di un momento particolare della vita di Gaudiano. Questa canzone è stata proprio il trampolino di lancio nel mondo della musica italiana.

LEGGI ANCHE:

Gaudiano, Polvere da sparo/ Vincitore Sanremo Nuove Proposte, Il dramma del padre morto per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA