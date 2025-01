Gegè Telesforo chi è il musicista ospite oggi a Domenica In: noto per le trasmissioni di Renzo Arbore

Nella puntata di oggi di Domenica In come sempre Mara Venier avrà un ricco parterre di ospiti con cui affronterà gli argomenti più disparati tra interviste e spazi dedicati alla storia del Festival di Sanremo visto il periodo. E tra gli ospiti ci sarà anche Renzo Arbore che interverrà per sensibilizzare a favore della Lega del Filo D’Oro una Onlus che si occupa dei bambini sordo ciechi del quale è testimone da anni. Arbore attualmente è impegnato su Rai2 con il programma Come ridevamo insieme a Gegè Telesforo, chi è.

Gegè Telesforo chi è? Nome d’arte di Eugenio Roberto Antonio Telesforo ha 62 anni ed è pugliese. Principalmente è un musicista, cantante e compositore ma nel corso degli anni si è cimentato anche alla conduzione di programmi radio e televisivi. La sua notorietà è dovuta principalmente ai programmi di Renzo Arbore a cui ha preso parte anche se aveva già un brillante carriera nel mondo del jazz ed ha duettato con artisti del calibro di Dizzy Gillespie, Dee Dee Bridgewater e Giorgia Todrani. Attualmente vive a Roma ed oltre a proseguire la sua carriera nel Jazz conduce il programma su Rai2 e programmi radiofonici.

Gegè Telesforo vita privata: chi è la compagna e la figlia Jojo

Mentre su chi è Gegè Telesforo e sulla sua carriera si conosce molto lo stesso non può dirsi della sua vita privata. Da sempre estremamente riservato l’unica cosa che si sa è che ha una compagna. Spulciando sui suoi social non ci sono scatti e post che lasciano trapelare molto altro solo che l’artista ha una figlia che chiama Jojo. Una curiosità, invece, è il fatto che Soundz for Children che si propone si abbattere le discriminazioni etniche, razziali o religiose nei confronti dei bambini.