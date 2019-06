Gegia e Claudio Melissano/ Nuovo fidanzato “toy boy”: “Il sesso? È un vero maschio!”

E’ una Gegia estremamente raggiante quella che il settimanale Nuovo ha raggiunto per una intervista. La salentina ha confidato di avere un nuovo amore, molto più giovane di lei. Lui si chiama Claudio Melissano, è pugliese come lei ed è più giovane di una ventina d’anni. Questo, per entrambi, non è assolutamente un problema. “Se mi innamoro, divento passionale. Certo, rispetto a quando ero ragazza ho meno resistenza: un tempo finivo di far l’amore e ricominciavo; ora che ho 59 anni, mi godo il momento e poi basta”, racconta senza freni. Poi aggiunge: “E un vero maschio caliente del Sud”. Fotografata dal giornale intenta a preparare uno zabaione, ironizza anche dicendo che non serve di certo al fidanzato per recuperare l’energia: “A Claudio non serve: è un uomo del Sud, un leone”. A questo punto allora, potrebbe servire a lei come “spuntino” per darsi la “carica” tra un round e l’altro. “Erano tre anni che non facevo più l’amore e cominciavo a pensare di essere malata, invece bisognava solo aspettare l’uomo giusto”.

Gegia: il nuovo amore è Claudio Melissano, di vent’anni più giovane

Gegia poi racconta dettagli hot della sua nuova relazione d’amore. “Come va sotto le lenzuola? Adesso mi sento una bimba! Sono io la più agile e pazzerella tra i due: lo facciamo in tutte le posizioni e lo sorprendo sempre. Pensavo di aver chiuso con il sesso, ma grazie a Claudio…”. Successivamente l’attrice rivela come ha fatto il fidanzato a conquistarla. “Ha cominciato a farmi la corte, ma io non gli davo troppa importanza perché mi ero chiusa in me stessa. Poi il primo gennaio l’ho baciato: da li in poi mi si è risvegliato qualcosa dentro che era assopito”. In seguito, l’attrice spiega: “Se lo considero un toy boy? No, io non lo vedo così: per me abbiamo la stessa età. Con lui sto bene, è una persona sicura, un uomo educato e posato. Non gli piacciono gli eccessi, a me invece…”. A lei a quanto pare, piacciono di più le cose sopra le righe anche se, rivela di avere anche bisogno di tranquillità “soprattutto ora che non c’è più la mia mamma: quattro anni fa ho perso mio padre e ora lei. È successo da poche settimane e in questi giorni mi sento molto male”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA