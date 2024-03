Gegia radiata dall’Albo degli psicologi dopo il caso Bellavia/ “Mai avuto l’obiettivo di esercitare”

Gegia radiata dall’Albo degli psicologi dopo il ‘caso Marco Bellavia: le dinamiche

Gegia è stata radiata dall’Albo degli psicologi, in seguito agli eventi del ‘caso Marco Bellavia’ scoppiato all’interno del Grande Fratello Vip. Il conduttore si è, infatti, ritirato dal reality show per disagi psicologici e dopo alcune pesanti dichiarazioni da parte di altri concorrenti. La comica ha turbato il pubblico a causa di alcune dichiarazioni poco sensibili nei confronti di Bellavia.

Tanto che i telespettatori si sono rivolti all’Ordine degli psicologi del Lazio che ha deciso di radiare l’attrice dall’Albo: “Mi hanno mandato una e-mail, ma prima sono stata convocata nella sede dell’Ordine dove mi hanno rivolto domande che, a mio avviso, non avevano nulla a che vedere con la psicologia e con la psicoanalisi. Non avendo fatto la Scuola di specializzazione, io non posso psicanalizzare nessuno. Al limite avrei potuto insegnare, ma non fare la psicologa. Quindi, se io non esercito la professione e non sono iscritta all’Ordine non so perchè si parla di cancellazione. Non ho mai avuto l’obiettivo di esercitare, anzi, sono io che vado a farmi psicanalizzare da sempre” E ancora: “La laurea mi è servita per poter frequentare i convegni, ma solo per un interesse personale, non professionale. In particolare mi appassionano le problematiche dell’età evolutiva, approfondire le mie conoscenze sui comportamenti delinquenziali dei minorenni. Tuttavia, sentire parlare di radiazione non fa certo piacere“ svelava Gegia al Corriere della Sera.

Gegia dopo essere stata radiata: “Con Bellavia siamo amici”

Gegia è stata radiata dall’Albo degli piscologici per aver usato espressioni poco delicate nei confronti di Marco Bellavia, che in quel momento mostrava fragilità psicologiche. Ai microfoni del Corriere della sera, la comica svela di essere rimasta in buoni rapporti con il conduttore di Bim bum bam.

L’ex concorrente del GF Vip dichiarava: “Con Bellavia siamo amici, non credo proprio che sia rimasto turbato da ciò che ho detto. Lui stesso si è reso disponibile a scrivere una lettera all’Ordine degli psicologi spiegando che io non gli ho fatto niente. Ma gli ho detto di no“. Insomma, sembra che la comica abbia risolto la situazione con il conduttore nonostante gli eventi del Grande Fratello Vip 2022.

