Gegia, Francesca Carmela Antoniaci/ I ricordi e gli inizi nella commedia sexy

Gegia sarà ospite di “C’è tempo per…” il contenitore condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini in onda su Rai 1. L’attrice, al secolo Francesca Carmela Antoniaci, è di casa nei talk show della Rai con la sua carica di simpatia e schiettezza. E spesso le sue interviste si sono rivelate una vera e propria miniera di aneddoti riguardanti l’epoca d’oro del cinema italiano legato alla commedia sexy, della quale Gegia è stata una delle maggiori esponenti. Film divertenti ma che strizzavano l’occhio anche a scene piccanti come “Acapulco, prima spiaggia a sinistra” e “Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio”. L’attrice salentina era una presenza fissa di questi film e in questa sua nuova ospitata a Rai 1 racconterà nuovi particolari e ricordi della sua importante carriera davanti all’obiettivo. Come ricordato anche in una recente intervista all’emittente Radio Rock, tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta Gegia ha anche lavorato e posato come modella di nudo. Un’abitudine che non l’ha mai messa in imbarazzo, tanto che anche in tempi recenti, alle soglie dei 60 anni, Gegia si è divertita a realizzare un calendario tutto suo.

GEGIA E LA COMMEDIA SEXY ANNI OTTANTA

Riguardo il periodo d’oro della commedia sexy all’italiana, Gegia ha ricordato anche un aneddoto che l’ha vista vivere momenti un po’ imbarazzanti con un fidanzato dell’epoca: “Quando avevo vent’anni ero fidanzata con un bel militare. Un giorno un suo collega attacca al muro un poster di un mio nudo. Lui quando lo vede si arrabbia ma poi cerca di spiegare che ero la sua fidanzata. Lo sai che non gli ha creduto nessuno? Così impara a fare il geloso”. Insomma, nonostante la simpatia e le parti non certo da “femme fatale” in film che tra cinema e televisione hanno fatto sorridere milioni di italiani, Gegia può dire di essere stata una vera sex symbol negli anni in cui Gloria Guida e Edvige Fenech spopolavano tra le sale cinematografiche italiane. “Da qualche parte una deve anche iniziare e poi a me spogliarmi mi sempre piaciuto – ha spiegato Gegia nell’intervista a Radio Rock – Io ho vissuto in pieno la commedia sexy all’italiana che all’epoca andava molto. Forse è per questo che sono fatta così: a 58 anni ho fatto un calendario in cui mi sono divertita tantissimo. Se dovessi dire qualcosa alle ragazze che si fanno problemi a spogliarsi per un film consiglio di imparare a distinguere.”



