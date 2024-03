Gegia chi è, attrice e comica italiana/ Dagli esordi, al controverso percorso al Grande Fratello Vip

Gegia chi è: il successo come comica e attrice

Gegia, sarà ospite de La volta buona di Caterina Balivo in cui si racconterà a tuttotondo: dalla carriera alla vita privata. Attrice e comica molto nota, Francesca Carmela Antonaci, in arte Gegia, nasce a Galatina il 16 luglio 1959. All’età di 14 anni si trasferisce a Roma e frequenta la scuola di recitazione Pietro Scharoff.

Nel corso della sua carriera, la comica consegue due lauree di cui va molto fiera: una in Lettere e l’altra in Psicologia. Debutta su piccolo schermo con il programma Bingooo, successivamente collabora con Gianni Boncompagni, Giancarlo Magalli e Franco Bracardi al programma Sotto le stelle. Sono diversi i programmi a cui prende parte negli anni, tra cui: Professione vacanze, I fatti vostri, Big!. La comica e attrice ha anche partecipato a note serie tv: Linda e il brigadier, I misteri di Cascina Vianello, Don Matteo, Incantesimo, Il giudice Mastrangelo. Nel 2022, partecipa al Grande Fratello Vip dove persegue un percorso piuttosto controverso, legato al caso Marco Bellavia.

Gegia: “Non hanno riconosciuto il mio talento”

Gegia, ospite da Bella Ma‘ condotto da Pierluigi Diaco, parlava della parte più oscura della sua carriera in cui, spesso, è stata relegata a personaggio secondario: “Non hanno riconosciuto il mio talento. Mi hanno sempre trattata male. Perchè faccio la parte della ‘scema’? Per far divertire la gente, perchè il pubblico in quarant’anni non mi ha mai abbandonato. La gente quando esco, quando vado a fare la spesa, cammino per strada o vado a fare una serata mi ringrazia“.

E ancora: “Faccio teatro, mi si riempiono i teatri ma non lo dicono. A chi mi riferisco? Alla produzione, agli alti funzionari…Negli anni’80 mi amavano, poi negli anni’90 le cose sono cambiate non so perchè. “ ha rivelato l’attrice. La comica, ai microfoni di Bella Ma’, ha poi parlato del rapporto con il suo corpo: “No, non sono mai stata bellissima… la classica prima donna. In Italia, nel cinema, c’è il comico e poi la donna bellissima e quindi io non avevo un fisico bellissimo ero questa piccoletta terroncella, che mi dicevano “Torna al Paese tuo”. Io sono testarda, adoro le sfide. ”

