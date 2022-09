Gegia: “Io e Pupo abbiamo passato insieme una notte di passione”/ Confessione hot al GF Vip!

Gegia fa la sua prima confessione hot al Grande Fratello Vip 2022: “Ho passato una notte di passione con Pupo”

Gegia fa il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip e si fa notare sin da subito. Prima di varcare la porta rossa regala al pubblico di Canale 5 e ad Alfonso Signorini la prima rivelazione hot di questa avventura, annunciando di aver avuto un’avventura passionale con Pupo. “Io e Pupo abbiamo avuto una notte di passione”, svela in diretta, lasciando Signorini sbigottito. Il conduttore del GF Vip chiede ovviamente maggiori dettagli che Gegia non nega: “Avevamo 18-19 anni, è capitato una sola volta”, spiega. Così annuncia che il tutto è accaduto in un albergo.

Gegia, dalla notte d’amore con Pupo al fidanzato Memet

“Eravamo in un albergo bellissimo ai Giadini Naxos”, ha spiegato ancora Gegia in diretta al Grande Fratello Vip. Un incontro passionale dunque tra lei e Pupo che non ha però avuto alcuna replica: “Non è più capitato”. Oggi Gegia si dice anzi innamorata di un altro uomo: un ragazzo turco molto più giovane di lei. Lo annuncia sempre in diretta, prima di varcare la porta rossa del GF Vip: “Lui si chiama Memet ed è turco, ha 44 anni e sono 5 mesi che ci conosciamo. Ci siamo incontrati il 16 di aprile nell’aeroporto di Instanbul ma non l’ho più visto. – e aggiunge – Ci siamo incontrati in un bar, lui mi ha aiutato col turco e oggi ci sentiamo sempre. È un uomo meraviglioso!”

