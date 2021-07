Gemelle Kessler, Ellen e Alice: età, chi le ha scoperte e canzoni/ La svolta a Parigi

Alice e Ellen Kessler, da tutti note come le gemelle Kessler, sono nate il 20 agosto 1936, sotto il segno del Leone, in Sassonia. Oggi hanno 85 anni e una carriera alle spalle ricca di successi. Con i loro 105 centimetri di gambe, su 170 di altezza, le due sorelle hanno fatto innamorare il mondo ma hanno preferito, negli ultimi anni, vivere la loro vita lontano dai riflettori e dal piccolo schermo che le ha viste invece spopolare negli anni ’60 e ’70. Ma come sono diventate famose le gemelle Kessler? Originarie di un pauese della Sassonia, le due sorelle iniziano ad appassionarsi alla danza e a studiarla sin da bambine. A 11 anni studiano al Teatro d’Opera di Lipsia, poi fra il 1955 e il 1960 si esibiscono al Lido di Parigi con il corpo di ballo delle Bluebell Girls di Margaret Kelly. Proprio qui vengono notate dal celebre regista Antonello Falqui.

Ellen e Alice: Le gemelle Kessler, l’esordio in Italia e le canzoni più famose

Così, se nel 1959 rappresentano la Germania Ovest all’Eurovision Song Contest, classificandosi all’ottavo posto con il brano ‘Heute Abend wollen wir tanzen geh’n’, due anni dopo fanno il loro esordio nella Tv italiana proprio grazie a Falqui che le volle per la trasmissione Giardino d’inverno, iniziata il 21 gennaio proprio con la regia Falqui. Le gemelle Kessler lanciano allora le canzoni Pollo e champagne e Concertino, cover della canzone del 1959 del Quartetto Cetra. Oggi, tra le canzoni più note del duo, troviamo sicuramente il Dadaumpa, La notte è piccola, Quelli belli come noi, Montecarlo Cha-cha, Roulette e molte altre.

