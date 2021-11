Gemelli di Guidonia sono i Beatles, Tale e Quale Show 2021/ Pronti a puntare alla vittoria finale?

I Gemelli di Guidonia nei panni dei Beatles per vincere Tale e quale show 2021

I Gemelli di Guidonia dovranno interpretare i quattro artisti di Liverpool, i Beatles, nella puntata di Tale e Quale Show 2021 di oggi 5 novembre. Forse ci sarà un quarto membro con loro, o al contrario sono perfettamente in grado di stupirci con effetti speciali. Il modo di cantare dei Beatles è molto simile alla vocalità dei tre ragazzi, pertanto, riusciranno ad eccellere con qualsiasi brano. Ci si aspetta un’altra performance in grado di ammaliare chiunque come hanno fatto sin dalla prima puntata. Gli editori non sono stati di certo magnanimi con loro, anzi li hanno sempre messi di fronte a prove complicate costringendoli a dare il meglio di loro. Partiti come gruppo comico questi tre ragazzi hanno dimostrato di avere davvero stoffa da vendere.

I Gemelli di Guidonia, altra prova di livello nell’ultima puntata di Tale e quale show 2021

I Gemelli di Guidonia sono tra i concorrenti più talentuosi di questa edizione di Tale e quale Show 2021, perché capaci di travestirsi, interpretare, ed essere credibili in ogni occasione. Nella scorsa puntata hanno interpretato i Pooh emozionando tutti i giudici ancora una volta per le loro eccelse doti vocali. Soprattutto nei cori i gemelli di Guidonia sono imbattibili, in quanto, le loro voci sembrano fondersi in un’unica grande melodia. Il commento di Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello sono positivi, nulla da eccepire. I tre comici hanno cantato Amici per sempre e anche nel look sono riusciti nell’intento di strabiliare. Sulla pagina facebook del programma ci sono solo ovazioni e commenti entusiasmanti, quasi tutti gli utenti gli hanno eletti a loro beniamini. Non deludono mai, sono un grande esempio di costanza, impegno e bravura, le loro performance, a volte, raggiungono la perfezione. Nel post della pagina di Tale e quale Show 2021 nel post a loro dedicato non c’è una critica da parte di nessuno, solo giudizi positivi da parte di gente a volte sorpresa, a volte piacevolmente stupita. Anche il popolo dei social ama questi tre ragazzi che per tanti erano sconosciuti, invece chi aveva avuto modo di conoscerli già, ha solo la conferma di quanto siano bravi.

Sono bravi i tre ragazzi, riescono sempre a stupire in positivo dopo ogni performance e i giurati hanno solo parole di encomio nei loro riguardi. Il giudizio è unanime nei loro riguardi , grazie ai loro voti sono arrivati secondi nella classifica della serata, ma rimangono in testa a quella generale. Una conferma che puntata dopo puntata si è fatta sempre più evidente, sono istrionici, accattivanti, si calano nei personaggi con maestria e bravura. Loretta Goggi non nasconde di essere una fan e di apprezzare ogni loro esibizione, come quella della serata di venerdì. Divertono e catalizzano sempre l’attenzione come tutti i grandi artisti, i gemelli di Guidonia sono i concorrenti che hanno più possibilità della vittoria finale.

