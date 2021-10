I Gemelli di Guidonia sono i Pooh, Tale e Quale Show/ Ci sarà un quarto protagonista?

Che imitazione faranno i Gemelli di Guidonia oggi a Tale e quale show?

I Gemelli di Guidonia dovranno provare a interpretare i Pooh nella puntata di oggi, 29 ottobre 2021, di Tale e Quale Show 2021? che torna in prima serata su Rai 1. La grande incognita è sapere chi interpreterà il quarto componente del gruppo dato che I Gemelli di Guidonia sono solo in tre ed il gruppo dei Pooh era composto da quattro artisti. Non è noto il brano che dovranno interpretare ma sarà sicuramente uno dei cavalli di battaglia del gruppo e, visti i precedenti, ci si aspetta un’interpretazione di altissimo livello da parte dei tre fratelli che sono tuttora ai vertici della classifica generale. Di certo questi giovani ragazzi hanno dimostrato di avere qualcosa in più di quello che ci si potesse aspettare, con un’estensione vocale davvero incredibile e in grado di far vedere loro come qualcosa di molto diverso da un trio di semplici comici.

I Gemelli di Guidonia hanno impersonato i 3 personaggi che compongono il trio Il Volo e lo hanno fatto in maniera eccellente, interpretando il brano Grande amore nell’ultima puntata di Tale e quale show. Hanno ben rappresentato la vocalità, i gesti e le fattezze dei tre giovani cantanti, mettendo in evidenza anche delle notevoli doti canore ed un affiatamento sempre ineccepibile, soprattutto nelle parti corali. Il pubblico ha premiato l’esibizione con una standing ovation. Il pubblico dei social ha espresso il proprio apprezzamento collocando il gruppo al secondo posto nella classifica della categoria, con l’attribuzione di ulteriori 3 punti utili per la gara. Il totale di 53 punti ha collocato I Gemelli di Guidonia al quarto posto della classifica della puntata.

La giuria si è espressa compatta in maniera favorevole: Lauretta-Platinette ha rimarcato le virtù armoniche del gruppo ed ha apprezzato la fisicità dei 3 componenti in maniera molto ironica, ha votato attribuendo loro 13 punti. Giorgio Panariello, in contatto telefonico con Piero Barone de Il Volo, ha rimarcato l’emozione che I Gemelli di Guidonia hanno trasmesso con la loro interpretazione ed ha premiato i tre artisti con il voto di ben 14 punti. Loretta Goggi ha apprezzato il lavoro nella sua totalità, definendolo meraviglioso, sia per l’aspetto fisico, molto somigliante soprattutto nella figura di Piero Barone, sia per la vocalità molto affine a quella dei personaggi imitati. Voto 12 punti. Cristiano Malgoglio si è allineato ai colleghi giurati nella positività del giudizio, definendo l’esibizione deliziosa, e ha concluso il suo giudizio con una battuta spiritosa rivolta agli artisti ipotizzando una loro interpretazione dei Re Magi. Ha dato loro 11 punti.

