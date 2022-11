Gemelli di Guidonia sono i Bee Gees a Tale e Quale Torneo 2022/

I Gemelli di Guidonia a Tale e Quale Show Torneo 2022

I Gemelli di Guidonia tornano sul palco di Tale e Quale Show Torneo 2022. Questa sera, venerdì 18 novembre, andrà in onda il Torneo dei Campioni, dove i migliori concorrenti dell’ultima edizione sfidano i migliore della precedente edizione. I Gemelli di Guidonia sono stati i protagonisti indiscussi dell’undicesima edizione e per questo non possono mancare a Tale e Quale Show Torneo 2022. L’anno scorso i tre fratelli avevano trionfato, vincendo ben quattro puntate con le imitazioni di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, dei Bee Gees, de New Trolls e dei Beatles. Il trio ha anche vinto la decima edizione del Torneo dei Campioni, riproponendo How deep is your love dei Bee Gees. Anche questa sera i Gemelli di Guidonia imiteranno i fratelli Barry, Robin e Maurice Gibb, ovvero i Bee Gees, ma a differenza dello scorso anno proporranno un brano diverso. I tre fratelli si riconfermeranno campioni di Tale e Quale Show Torneo 2022?

I Gemelli di Guidonia devono molto a Tale e Quale Show, il varietà di Carlo Conti dove hanno stregato pubblico e critica diventando delle celebrità. Intervistati da spettacolomusicasport.com, il trio ha raccontato: “Tale e Quale è stato il trampolino di lancio definitivo o almeno speriamo… Abbiamo fatto tante esperienze in passato, da Edicola Fiore alla radio e ai progetti teatrali, ma Tale e Quale Show ci ha dato la possibilità di far conoscere le singole particolarità di ognuno di noi tre, oltre che quelle di gruppo. Ci ha aperto tante porte e possibilità che sembravano impossibili fino a poco tempo fa“. Nel varietà del venerdì sera di Rai 1, il trio si è ritrovato ad imitare personaggi di grande successo anche se tra tutte le imitazioni ne ricordano una con grande affetto: “Ogni personaggio e ogni trio ha avuto la sua particolarità, il più divertente è stato Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, ma anche I Ricchi e poveri, Poi ci sono stati dei pezzi in cui eravamo impauriti, come quando abbiamo imitato Il Volo. Personalmente mi ha emozionato cantare Quella carezza della sera dei New Trolls che a me piace molto“.

I Gemelli di Guidonia e il rapporto con Fiorello: “Ci ha aperto un mondo”

Sulla loro strada, i Gemelli di Guidonia hanno avuto modo di conoscere e lavorare anche con Fiorello “Ci ha aperto un mondo, perché eravamo e siamo suoi grandi fan e andavamo un po’ all’avventura al bar Edicola Fiore. Lui ci ha preso in simpatia ed è nata una bellissima collaborazione sia lavorativa che umana. Ci segue tantissimo ed è come se fosse un padre artistico per noi“, hanno dichiarato il trio di comici che all’inizio della loro carriera si facevano chiamare Effervescenti Naturali. Poi il cambio nome ne I Gemelli di Guidonia, un nome nato proprio grazie a Fiorello. “È stato proprio Fiorello a darci quel soprannome, già dal primo giorno dell’Edicola Fiore e ci ha chiamato I Gemelli di Guidonia perché siamo fratelli, anche se non gemelli, e Guidonia era la nostra città di provenienza. Alla fine è diventato il nostro nome nuovo perchè aveva avuto tanta eco e da quel momento ci siamo chiamati così“, hanno precisato. Infine un sogno nel cassetto: “Salire sul palco del Festival di Sanremo, non in gara ma magari in veste di ospiti o co-conduttori. E poi ci piacerebbe avere un nostro programma, cominciando in seconda serata per poi arrivare in prima”.

