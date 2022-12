Gemelli Di Guidonia: “Vivevamo in Reggia di Caserta”/ “Lì primo approccio a musica”

I Gemelli Di Guidonia, ospiti di Bella Ma’, hanno parlato della loro infanzia. “Noi abbiamo abitato nella Reggia di Caserta per circa 7 anni, perché nostro papà era un ufficiale dell’aeronautica e aveva ottenuto un incarico lì. Ai membri dello staff davano gli appartamenti, ovviamente non quelli nel corpo centrale ma erano comunque molto eleganti. Noi giocavamo nei giardini inglesi. È stata un’infanzia un po’ militare”, ha ricordato Gino.

È proprio in quell’ambiente che hanno iniziato ad approcciarsi alla musica. Il primo fu Pacifico: “Nella casa dove abitavamo c’era una tastiera di papà. Mi mettevo lì e ci giocavo. Il mio passatempo preferito era ascoltare le canzoni dei cartoni animati e rifarle”, ha raccontato. In poco tempo è riuscito a coinvolgere anche i fratelli, anche se la consapevolezza di volerne fare un mestiere è arrivata soltanto dopo. “Io al liceo volevo diventare psicologo. Mi ero iscritto all’Università, ma ho mollato. Lo spettacolo non era ancora un porto sicuro, poi abbiamo visto che le cose andavano bene”, ha ammesso Edoardo.

Gemelli Di Guidonia: “Vivevamo in Reggia di Caserta”. Dall’infanzia al successo

Dopo avere a lungo desiderato una carriera nel mondo dello spettacolo, i Gemelli Di Guidonia adesso stanno realizzando i loro sogni. “Il 2022 è stato un anno da incorniciare, la degna prosecuzione del 2021. La speranza è che i prossimi anni possano almeno partire da quello che è stato. Il 2020 è stato per tutti difficile. Il fatto di rimettere in moto il mondo dello spettacolo, dando lavoro a tante persone, è un onore”, hanno raccontato nel salotto di Pierluigi Diaco.

A contraddistinguerli, ovviamente, è la simpatia nonché l’affiatamento che c’è tra loro. “Le dinamiche tra noi fratelli sono rimaste le stesse. Ci si confronta e si discute, soprattutto con l’aumento degli impegni, ma alla fine si arriva sempre alla meta. Il più testardo è Edoardo, rompe sempre le scatole, mentre Pacifico è il più razionale. Nel nostro gruppo c’è bisogno di ogni personalità per andare avanti”.

