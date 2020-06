Gemma Galgani “10 anni in tv, grata e commossa”/ Gli hater: “Ritirati asina!” e lei..

E ancora una volta la regina della giornata è Gemma Galgani! Anche quando non è in onda a Uomini e donne la nostra Gems è sempre sulla cresta dell’onda ma questa volta non per il presunto bacio a Sirius in taxi e nemmeno per la possibile partecipazione a Temptation Island con il suo giovane corteggiatore, ma perché la pubblicazione di un video sui social ha creato scompiglio. Nel video Gemma Galgani ha messo insieme le foto dei momenti clou di questi suoi dieci anni in tv alla corte di Maria de Filippi (e non solo) dicendosi grata e commossa per tutto l’affetto ricevuto e per il successo che il pubblico le regala tutti i giorni da un lungo periodo. In particolare, la dama torinese del trono over scrive: “500.000 Grazie a tutti coloro che mi hanno seguita fino adesso ! Grata , riconoscente felice e commossa ! Vostra Gemma”.

GEMMA GALGANI RISPONDE A TONO AGLI HATER SUI SOCIAL

A questo punto da gentile signora di Uomini e donne si è dovuta trasformare in una belva per difendere il suo trascorso in trasmissione e il suo rapporto con i fan e a chi le “consiglia” di ritirarsi “perché solo un’asina e non una star” lei risponde a tono: “Io mi vergogno per te , perché non conosci l’importanza degli asini , oltretutto razza in estinzione! Ma se non ci fossero loro come potremmo apprezzare il tuo intelletto dal valore cosi elevato! Puoi migliorare auguri”. Inutile dire che gran parte dei messaggi invece erano di complimenti e di cuoricini per la dama torinese che è seguita e apprezzata dal pubblico di Uomini e donne che spera di rivederla ancora a settembre, nonostante Nicola.



