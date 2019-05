Gemma Galgani a Temptation Island?/ Scoop di Maria De Filippi: “Andrà col fidanzato”

Con Uomini e Donne appena concluso, al pubblico di Canale 5 non resta che attendere l’inizio di Temptation Island. Proprio in merito alla nuova edizione del reality dedicato alle coppie, Maria De Filippi lancia uno scoop oggi, durante la scelta in diretta su Canale 5. La notizia bomba riguarda Gemma Galgani e il fatto che potrebbe essere tra le partecipanti dello show condotto da Filippo Bisciglia. La conduttrice apre la diretta di Uomini e Donne chiacchierando con Tina Cipollari e scherzando con lei su Gemma. “Questa estate Gemma va in vacanza in Sardegna…” fa sapere la De Filippi. “Ah bene, allora io vado in Sicilia” replica la Cipollari. Maria, però, lancia la bomba: “Non lo sapevi che partecipa a Temptation con il fidanzato?”

GEMMA GALGANI A TEMPTATION ISLAND: SCHERZO O VERITÀ?

Le parole di Maria De Filippi lasciano Tina Cipollari sbigottita e incredula. Infatti l’opinionista di Uomini e Donne non crede alle sue parole. “Ma dai, è uno scherzo!” dichiara in studio. Maria De Filippi, però, insiste e non smentisce la sua dichiarazione. “Ma non va a fare la tentatrice, vero? Anche perché…” scherza ancora Tina. A tutti, in studio e a casa, sembra sia stato soltanto uno scherzo della De Filippi che però, anche alla fine della puntata quando si è tornati a parlare di Gemma, non ha smentito la sua possibile partecipazione a Temptation Island. Cosa che ha alimentato la curiosità del pubblico che ora si chiede se davvero Gemma parteciperà al programma con Mario, il cavaliere che sta frequentando in questi mesi, oppure si tratta di uno scherzo della conduttrice.

