Gemma Galgani a Uomini e Donne con un nuovo fidanzato?/ Video: “Mantengo il segreto”

Di Gemma Galgani in questa calda estate si è parlato poco. La dama protagonista del trono Over di Uomini e Donne ha fatto molto discutere qualche mese fa, quando in studio è arrivato Nicola Vivarelli, alias Sirius, un ragazzo di 26 anni pronto a corteggiarla. Una frequentazione che ha acceso molte polemiche oltre che sospetti. Eppure di questa frequentazione non c’è stato cenno durante questi mesi, anzi, Nicola ha ammesso di aver contattato più volte Gemma per un incontro che, però, è stato rifiutato. Ecco perché accende e non poco la curiosità dei fan di Uomini e Donne il video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale dello show in cui viene annunciato che: “Gemma sta tornando e ha qualcuno da presentarci”.

Gemma Galgani ha un nuovo fidanzato? L’annuncio

Chi è questa persona misteriosa che Gemma Galgani deve presentare al pubblico di Uomini e Donne? Nel video la dama non appare ma si sente la sua voce dichiarare che: “Oggi ho un appuntamento molto importante. Rappresenta proprio un momento particolare della mia vita. Mantengo questo segreto”. Nelle brevi immagini, la Galgani si sta preparando proprio per incontrare qualcuno: ma di chi si tratta? Difficile dirlo, per ora. Chiaro che per scoprirlo bisognerà attendere la prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne, prevista per venerdì 28 agosto. Non ci resta che attendere le anticipazioni per scoprire se Gemma, durante questi mesi, ha davvero trovato un nuovo fidanzato.

Visualizza questo post su Instagram Gemma sta tornando e ha qualcuno da presentarci. #UominieDonne Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne) in data: 26 Ago 2020 alle ore 5:38 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA