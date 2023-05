Gemma Galgani ancora innamorata di Giorgio Manetti?/ “Per lui ero disposta a…”

Gemma Galgani e Giorgio Manetti di nuovo protagonisti a Uomini e Donne?

Tra le tante storie d’amore nate a Uomini e Donne, quella di Gemma Galgani e Giorgio Manetti continua ad appassionare ancora il pubblico. Dopo essersi frequentati per mesi, i due si sono lasciati per scelta di Gemma che, successivamente, ha provato a riconquistare l’ex cavaliere senza riuscirci. Il pubblico del programma di Maria De Filippi ricorda ancora con affetto quella storia al punto che avrebbe voluto riviverla con Uomini e Donne Story, attualmente in onda nel pomeriggio di canale 5. Gemma e Giorgio sono, infatti, tra i protagonisti più amati della trasmissione e molti fan non negano che vorrebbero rivederli in trasmissione.

Uomini e Donne, rivoluzione al Trono Over/ "Fuori Aurora Tropea, pronti a tornare due celebri protagonisti"

La dama di Torino che ha concluso la stagione con il cuore libero, probabilmente, tornerà nel parterre del dating show a settembre con la nuova stagione. Non è da escludere, tuttavia, anche un ritorno di Giorgio qualora fosse ancora single. Nel frattempo, a parlare nuovamente del Manetti è stata proprio Gemma.

Gemma Galgani e la storia d’amore con Giorgio Manetti

Gemma Galgani è tornata a parlare della storia con Giorgio Manetti sulle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne ricordando come, in quel periodo, fosse considerata “lo zerbino d’Italia”. Gemma, però, non rinnega nulla e ricorda il forte sentimento che provava per l’ex cavaliere toscano.

Gemma Galgani hot su Elio: "La sua mano dal ginocchio in su"/ Poi la lite e il gavettone a Uomini e Donne

“Io invece lo amavo ed ero disposta a fare qualsiasi cosa per lui”, ha detto la dama di Torino che non ha mai nascosto l’amore provato per Giorgio. Sull’eventuale ritorno di Giorgio in trasmissione, Gemma non lo esclude ma aggiunge che, secondo il suo punto di vista, il Manetti “non sia per le scelte assolute”.

LEGGI ANCHE:

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Minacce di denunce con Elio: poi la pace con Tina

© RIPRODUZIONE RISERVATA