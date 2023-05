Gemma Galgani annuncia quando lascerà Uomini e Donne/ “Sarò in studio fino a…”

Gemma Galgani svela: “Ecco quando lascerò Uomini e Donne”

Gemma Galgani è da molti anni uno dei volti principali di Uomini e Donne. La dama, nello studio di Canale 5, ha vissuto avventure romantiche, amori che hanno segnato la sua vita e il suo percorso televisivo e personale, ma anche tante disavventure. Ormai pensare a Uomini e Donne senza la sua presenza è per il pubblico quasi impossibile, eppure anche Gemma un giorno lascerà lo studio di Canale 5. Quando la dama lo ha svelato nel corso di un’intervista a NuovoTv: “Potrei restare fino agli 80 anni, perché no? L’amore non ha età”.

Gemma dunque non ha intenzione di lasciare il programma tanto presto, essendosi posta come ‘limite’ i suoi 80 anni. Ricordiamo che la dama di Torino ha 72 anni, quindi potrebbe rimanere a Uomini e Donne altri 8 anni.

Gemma Galgani ancora alla ricerca del grande amore

D’altronde Gemma spera ancora di trovare il grande amore. Nel corso della sua avventura televisiva ha incontrato molti cavalieri, alcuni dei quali sono diventati per lei molto importanti. Come dimenticare Ennio Zingarelli, con il quale la dama lasciò il programma la prima volta; e ancora Giorgio Manetti, di cui Gemma si innamorò follemente, o Marco Firpo, con il quale visse una lunga storia fatta di tira e molla. Amori che rappresentano però il passato per Gemma Galgani, che ad oggi è dunque ancora alla ricerca dell’uomo che riuscirà a farla perdutamente innamorare, portandola via per mano da Uomini e Donne.

