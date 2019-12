Gemma Galgani, auguri di Natale “speciali”/ Uomini e Donne: “Non tradirò l’amore”

Un Natale dolce-amaro per Gemma Galgani. La protagonista del trono Over di Uomini e Donne anche stavolta festeggia senza l’amore che desidera ormai da molti anni. Non dimentica però i suoi fan, ecco perché su Instagram regala loro parole d’affetto e di auguri. “Vi faccio gli Auguri in modo insolito – racconta la dama – con una poesia semplice, ma bellissima della giovane scrittrice Patrizia Perotti che, in poche parole, riassume egregiamente il valore profondo di questa Festività…ed i miei pensieri! Vi abbraccio… auguri di cuore a tutti!” Quella poi condivisa è una poesia che parla di amore “Quest’anno ho fatto l’albero dentro al mio cuore – recita – Come palline ci ho messo tutte le persone… Chi ho amato, chi è rimasto, e chi ho perduto”. La poesia parla anche di delusioni e il desiderio di vita e di amore che permea il suo cuore.

Gemma Galgani, gli auguri di Natale: il pensiero ancora a Juan Luis?

Una poesia ricca di sentimenti quella che Gemma Galgani condivide su Instagram, che sembra proprio rispecchiare i sentimenti della dama: “Non tradirò l’amore per la vita solo perchè a volte con lei perdo una partita. – si legge – In questo cuore non ho posto per il rancore. Non ho rimpianti e ho fatto tutto con amore.” Ed è proprio in queste parole che qualcuno trova dei riferimenti all’attuale situazione d’amore della dama. Quale sarà stato l’epilogo della conoscenza con Juan Luis Ciano? Al momento non ci sono aggiornamenti rispetto a quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata del trono Over andata in onda. Non ci resta che attendere prossime interviste e registrazioni per scoprirlo.





