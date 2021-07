Gemma Galgani bloccata in ascensore/ Richiesta d’aiuto ai fan di Uomini e Donne

Momento di panico per Gemma Galgani che, ieri, è rimasta bloccata in ascensore chiedendo aiuto ai fans su Instagram. La dama di Torino, in attesa di tornare a cercare l’amore in tv come protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne, si sta godendo l’estate trascorrendo le giornate con i suoi amici gatti e le persone a lei più vicine. Nelle scorse ore, però, la dama ha avuto un piccolo intoppo documentato con un breve video pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram. Rimasta bloccata in ascensore, Gemma ha registrato un audio che ha poi pubblicato sui social. “Cosa fareste se foste bloccati in ascensore?”, chiede Gemma ai fans. Poi aggiunge: “Ma secondo voi come si può stare chiusi dentro un ascensore che si è fermato e non funziona?”.

Gemma Galgani, un’estate senza amore?

La piccola disavventura di Gemma Galgani si è conclusa senza conseguenze. La dama del trono over di Uomini e Donne, infatti, ha poi pubblicato un’altra storia pubblicando una canzone di Mario Lavezzi. Sempre sognatrice e romantica, la dama pare destinata a trascorrere le vacanze in famiglia e con gli amici, ma non con un uomo accanto. La Galgani, però, non perde la speranza e a settembre tornerà nuovamente nel parterre del trono over sperando di avere più fortuna. La stagione che si è conclusa a maggio, infatti, ha portato diverse delusioni sentimentali a Gemma che, però, non si è mai arresa ricominciando immediatamente a credere nell’amore. La dama storica del trono over, dunque, riuscirà a trovare il principe azzurro?

