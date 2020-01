Gemma Galgani/ Capodanno da single? Ecco come “archivia” Juan Luis (Uomini e Donne)

Come ha passato l’ultimo dell’anno Gemma Galgani? La dama del trono over, poco prima della mezzanotte ha voluto condividere un pensiero con gli estimatori. “Ci siamo quasi… Come dico sempre, ognuno di noi ha i suoi impegni ed il lavoro chiama e io sono sempre presente, bella sarà la festa di stasera che ci coinvolgerà particolarmente! Come festeggerete questa sera? Io sarò nel mio posto preferito!”, ha specificato la torinese. Poi ha aggiunto: “Sono vicina a tutti coloro che stasera lavoreranno, maggiormente a chi ha un lavoro più disagiato rispetto al mio! A loro va il mio Augurio, il mio pensiero sarà con voi e con tutte le persone sole ….a volte si è soli anche in mezzo a mille persone!”. Di seguito, ha parlato anche dei botti di fine anno ripensando al suo gatto che le teneva compagnia: “Non avrò il pensiero che i botti possano spaventare Piri mi mancherà come sempre al mio ritorno…”. “Vi abbraccio con infinito affetto e sapete che ne ho tanto da dare! Grazie a tutte le persone che hanno reso bello il mio 2019 ! Non ci siete stati tutti ma siete con me!”, ha concluso.

Le feste di Gemma Galgani, Natale con i cari e Capodanno lavorando…

La scorsa settimana, Gemma aveva fatto gli auguri di Natale agli estimatori, dilungandosi maggiormente con un pensiero: “Dedico quindi il Natale con tutto il cuore alle mie sorelle, ai miei nipoti, alle persone che amo, alle amiche, a quelli che mi sono sempre vicino, soprattutto nei momenti di difficoltà, alle persone sole… e proprio per questo, mi permetto di suggerire a voi, che mi seguite con tanto affetto, di non rinunciare mai, se possibile, a trascorrere questi giorni che sono un po’ la “tradizione per eccellenza” con le persone care che abbiamo vicino non soltanto geograficamente, ma anche nel cuore”. La Galgani si appresta a ricominciare un nuovo anno al trono over da single, dopo la storia terminata ancor prima del previsto con Juan Luis Ciano, cavaliere eliminato nel corso dell’ultima registrazione del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Ma di questo, sapete bene, vi abbiamo parlato già numerose volte.

