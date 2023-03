Gemma Galgani come Julia Roberts a Uomini e Donne/ Seduce Silvio in lingerie e…

Gemma Galgani come Julia Roberts in Pretty Woman

Gemma Galgani ha un’arma segreta per sedurre un uomo? A svelarlo è lei stessa nel corso della sfilata femminile delle dame del trono over di Uomini e Donne dal titolo “Ti seduco così…”. Gemma sceglie di indossare una camicia da notte nera che le lascia scoperte le gambe e una vestaglia bianca. Con i capelli mossi e un sorriso ammiccante, Gemma sceglie di riprodurre nello studio di Uomini e Donne una delle scene più famose del cinema. Come Gulia Roberts in Pretty Woman, prova a sedurre con il pianoforte. La dama, tuttavia, decide di non coinvolgere Silvio che la osserva dal proprio posto.

La scelta della Galgani, però, non convince Gianni Sperti e Tina Cipollari che, ricordando perfettamente quella scena, chiedono alla dama di ripetere la scena facendo accomodare Silvio al pianoforte mentre lei prova a sedurlo. Una richiesta che, però, Gemma non accetta.

Gemma Galgani e Silvio: nessuna scena seduttiva in studio

“Questa scena non è così. Nell’originale c’era Richard Gere che suonava il pianoforte e Julia Roberts che seduce Richard Gere sul pianoforte. Bisogna rifarla con Richard Gere che suona. Silvio dovresti accomodarti e fare Richard Gere“, commenta Gianni Sperti. “Questa è la mia versione”, replica Gemma Galgani che rifiuta di ripetere la scena. “Non lo faccio, posso dargli un bacio”, aggiunge Gemma avvicinandosi a Silvio.

Silvio sembra disposto a trasformarsi in Richard Gere, ma Gemma rifiuta sentendosi in imbarazzo di fronte all’insistenza di Gianni Sperti. “Ora riparte la musica e rifate la scena originale del film”, dice Sperti. “Non ci riesco così a comando“, insiste Gemma mentre Silvio lo abbraccia lasciandosi andare ad un gesto intimo. “Ha dato un’altra palpata”, dice ancora Gianni mentre Maria decide di cambiare argomento.

