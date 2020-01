Gemma Galgani compie 70 anni/ Uomini e Donne: auguri vip, immancabile Ida Platano

Gemma Galgani compie 70 anni e, per festeggiare nel migliore dei modi, si dovrà “confrontare” anche con le accuse di Juan Luis Ciano, suo ex corteggiatore mandato via malamente proprio dalla diretta interessata. Raggiunto dalle pagine di Uomini e Donne Magazine, l’uomo si è dichiarato deluso. “Non mi pento di nulla. Quella Uomini e Donne è stata per me un’esperienza voluta: ho deciso di partecipare al programma con l’intento di conoscere una persona che mi interessava, questo era il mio obiettivo. Io pensavo di trovare una donna più grande di me, una persona matura e invece ho trovato altro, qualcosa di inaspettato”. Gemma, per lui è stata una delusione soprattutto perché avrebbe detto molte falsità sul mio conto. “Ad esempio, quando abbiamo dormito insieme, Gemma ha raccontato che io ho dormito come un pinguino, fermo, stalattitico, quando invece abbiamo passato la notte abbracciati. Abbiamo avuto un scambio di tenerezze”.

Gemma Galgani compie 70 anni, gli auguri dei vip

Dopo le accuse di Juan Luis Ciano, è nuovamente arrivato il momento della dolcezza per Gemma Galgani, con i messaggi di auguri piacevoli raccolti tra le pagine di Nuovo TV. Tra i primi a farle gli auguri di buon compleanno c’è l’ex fidanzato Giorgio Manetti: “Le auguro di stare bene e anche di trascorrere altri 10 anni in tivù”. Poi un messaggio caloroso arriva da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, che si sono incontrati proprio durante il trono classico: “Con noi Maria è riuscita a fare il miracolo: ci ha regalato una famiglia. Il nostro augurio è che tu, Gemma, possa avere la stessa fortuna. Non demordere, a 70 anni, come a 30, bisogna crederci”. Ottimista è anche l’ex tronista Cristiano Angelucci: “A breve arriverà la persona giusta”, dice. “Anche se a volte spero accada il più tardi possibile così posso continuare a seguirti in Tv!”. Auguri e complimenti anche da parte di Lorenzo Riccardi, ex tronista che ora opinionista del Trono classico: “Spero di arrivare a 70 anni come lei! È lucida e ha voglia di innamorarsi”. Ironico augurio anche da Karina Cascella: “Spero che entro gli 80 anni trovi qualcuno con cui condividere la vita!”. Immancabile la dedica di Ida Platano: “Amica mia non potevo non essere una delle prime a farti gli auguri. Inoltre volevo dirti che tu sei una delle presenze più importanti della mia vita e se nel libro della vita gli amici durano solo alcuni paragrafi, sappi che il tuo posto è quello in fondo alla storia. Ti voglio bene moltissimo e non vedo l’ora di vederti. Buon compleanno”.

