Juan Luis Ciano/ “Gemma Galgani ha distrutto tutto, a Uomini e Donne…”

Juan Luis Ciano, dopo giorni di silenzio assoluto, torna a parlare e lo fa in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale di Uomini e Donne in cui attacca apertamente Gemma Galgani. Dopo aver corteggiato la dama storica del trono over e aver tentato di conoscerla bene prima di tentare un vero e proprio approccio fisico, Juan è stato mandato a casa da Gemma che, non fidandosi di lui, ha preferito interrompere il rapporto. La decisione della Galgani ha ferito Juan che assicura di non essere l’uomo descritto dalla dama. “Gemma – ha spiegato al “Magazine di Uomini e donne” – ha raccontato che io ho dormito come un pinguino, fermo, stalattitico, quando invece abbiamo passato la notte abbracciati. Abbiamo avuto uno scambio di tenerezze”. Con il suo atteggiamento, Gemma avrebbe così distrutto ciò che Juan stava cercando di costruire. “Ho voluto bene a Gemma e sono rimasto malissimo per come è andata a finire, perché ha distrutto ogni sentimento che ho provato per lei, e lo ha fatto in pochi minuti. È stato come se io e lei non avessimo vissuto nulla quando invece siamo stati ore e ore al telefono, ci siamo raccontati le nostre vite, ma questo non è servito a niente”, ha raccontato ancora.

JUAN LUIS CIANO CONTRO GEMMA GALGANI: “PRETENDE TUTTO SUBITO, HA DEMOLITO TUTTO”

L’amore tra Juan Luis Ciano e Gemma Galgani non è nato così come sarà difficile che tra i due nasca un’amicizia. L’ex cavaliere, infatti, a Uomini e Donne Magazine, ha raccontato di essere stato molto deluso dall’atteggiamento della dama. “Ha demolito tutto inventandosi cose inesistenti. Io sono stato deluso anche perché lei non vuole un rapporto che vive e cresce nella testa di un uomo, ma pretende tutto subito. Il mio bene l’ha visto e tradotto come il bene che si può volere anche a un animale domestico, ma non era così. E’ sempre stata trattata con i guanti bianchi”, ha spiegato. Infine, sui motivi che lo avevano spinto a corteggiarla, ha dichiarato: “Io pensavo di trovare una donna più grande di me, una persona matura e invece ho trovato altro, qualcosa di inaspettato. Gemma mi ha molto deluso, soprattutto perché ha detto molte falsità sul mio conto”.

