Gemma Galgani compie gli anni/ Il gesto di Ida Platano

Uomini e donne, Ida Platano scrive a Gemma Galgani per il compleanno: la dedica é social

Ormai chiusa la ricerca dell’amore a Uomini e donne, uscita dal programma TV in coppia con Alessandro Vicinanza, Ida Platano scrive a Gemma Galgani, per dei dolci auguri. L’occasione per l’ex personaggio TV del dating show di Maria De Filippi é un intervento tra le Instagram stories, condiviso con il popolo del web per la celebrazione del compleanno di Gemma Galgani. Si tratta della dama torinese e protagonista veterana al trono over con cui Ida Platano ha vissuto diversi anni di televisione, mentre era alla ricerca dell’amore. Amore che Ida Platano ha trovato al fianco di Alessandro Vicinanza, come si direbbe alla visione dei post del viaggio a Miami che ora si concede per il benvenuto al 2023, l’ultima coppia uscente di Uomini e donne. Questo, anche grazie al supporto di Gemma Galgani, che ha sostenuto Ida negli anni, dentro e fuori il contesto TV di Uomini e donne, mentre la hairstylist bresciana cercava l’amore della sua vita, dopo essere diventata mamma single del figlio Samuele.

E sulle note di Happy Birthday di Lugo (feat. John Legend), Ida Platano si lascia immortalare in una foto mentre abbraccia Gemma Galgani, tra le storie pubblicate su Instagram in data 19 gennaio 2023. La foto vuole essere un messaggio di auguri social di buon compleanno, destinati a Gemma: “A te… Che sei un’amica speciale. A te… Che non ti stanchi mai di esserci A te. Buon compleanno. Ti vogliamo bene”, é il messaggio che la bresciana dedica per iscritto alla torinese, protagonista veterana al trono over di Uomini e donne.

Gemma Galgani verso un nuovo amore?

Se Ida Platano non fa più parte delle vicende sentimentali del dating show di Canale 5, Gemma Galgani prosegue, intanto, la sua ricerca dell’amore, tra i protagonisti al trono over di Uomini e donne. Che il 2023 possa rivelarsi l’anno giusto, in una riconquista dell’amore, per Gemma Galgani? Chissà. Sicuramente la torinese ed ex storica del “gabbiano” Giorgio Manetti può contare sull’amicizia che la vincola a Ida Platano e che dura ancora oggi…oltre il tempo e lo spazio dello studio TV di Uomini e donne.

