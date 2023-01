Gemma Galgani di Uomini e Donna voleva diventare suora/ “Stavo per prendere i voti, ho rinunciato perché…”

Gemma Galgani confessa: “Volevo diventare suora. Ecco perché ho cambiato idea”

“Volevo farmi suora, ero pronta a prendere i voti. Sentivo la responsabilità del mio nome”. Così Gemma Galgani, durante un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ha rivelato il suo desiderio di gioventù di prendere i voti. La dama di Uomini e Donne si chiama infatti come santa Gemma Galgani, la ragazza scomparsa a Lucca a 25 anni, beatificata nel 1933 da Papa Pio XI e canonizzata nel 1940 da Papa Pio XII. Questa la base del suo desiderio, coadiuvata dalla crescita in collegio.

Gemma Galgani, due di picche da Alessandro?/ "Non riesco ad andare oltre"

Le cose però sono poi cambiate: “È stato il mio babbo a farmi cambiare idea. Con un colpo di genio si era mostrato convinto ad assecondare la mia vocazione dicendomi: ‘Non ti preoccupare, ti facciamo fare una breve vacanza in un soggiorno alpino. Poi, al ritorno, preparerai la tua misera valigia composta da pochi elementi e andrai a cominciare la tua vita da postulante. Certo sarà difficile rinunciare alla tua inseparabile frangetta. Non si è mai vista una suora con la frangia fuori dal velo.'”

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Appuntamento romantico con Alessandro, ma...

Gemma Galgani: “C’è chi spera che finisca in un monastero di clausura ma…”

La sua amata e inseparabile frangia sarebbe dunque stata il motivo principale della sua rinuncia a diventare suora. Oggi Gemma Galgani, star di Uomini e Donne, non si pente di questa scelta e, alle pagine del settimanale Nuovo, svela di aver visitato di recente il monastero di Lucca dove la santa sua omonima ha vissuto ma: “Oggi non ho alcuna intenzione di ritirarmi. – ammette – Magari c’è chi spera che finisca in un monastero di clausura, ma non darei mai a Tina questa soddisfazione.” Oggi infatti il suo grande desiderio rimane quello di trovare il grande amore.

LEGGI ANCHE:

Giorgio Manetti attacca Gemma:"Senza dignità…"/ "Il suo bacio? Dimenticato da tempo…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA