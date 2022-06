Gemma Galgani dice addio a Uomini e donne? / Il messaggio “sospetto” di Ida Platano

Uomini e donne, Ida Platano e Gemma Galgani si mancano: cosa succede?

L’ultima stagione tv di Uomini e donne ha ufficialmente chiuso i battenti con la puntata epilogo andata in onda il 1° giugno 2022 su Canale 5 e ora Ida Platano e Gemma Galgani temono di non rivedersi nell’imminente, o almeno questo è stando a quanto trapela dalle loro rispettive nuove Instagram stories. Mentre aleggia la voce sempre più incessante che vedrebbe le due amiche storiche del parterre del trono over al dating show di Canale 5 prossime all’addio di Gemma a Uomini e donne con un possibile ingaggio di quest’ultima nel cast del Grande fratello vip 7 in partenza a settembre 2022 su Canale 5, intanto, Ida e Gemma si scambiano pensieri struggenti, come a dirsi lontane a malincuore.

GF VIP 7, Gemma Galgani lascia Uomini e donne?/ Signorini lo 'sgambetto' a Maria?

Mentre si fanno sempre più vicine le vacanze per gli molti italiani, Ida Platano e Gemma Galgani si scambiano in queste ore messaggi di affetto tra le Instagram stories, dicendosi in un certo senso certe che la loro amicizia non possa essere spazzata via dalle distanze tra loro.

Ida Platano e Gemma Galgani divise da un addio a Uomini e donne?

“Anche se siamo distanti la nostra amicizia rimarrà qui…nel mio cuore. Sei la mia amica speciale, mi manchi. Mi manchi amica mia, sappilo”, si legge nel post nostalgico che Ida Platano destina a Gemma Galgani tra le Instagram stories, contenente un video che le immortala mentre si stringono in un lungo abbraccio e in lacrime.

Luca Salatino e Ida Platano/ L'abbraccio che ha commosso il web: cuori e dediche

E la replica social di Gemma Galgani non si fa attende molto, quando il gossip del momento la vedrebbe prossima all’addio a Uomini e donne, dove le due dame avviavano la loro storia d’amicizia per la pelle in passato: “Tesoro mio anche tu, a prestissimo”.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Gemma Galgani, attacco a Riccardo Guarnieri: "Cervellotico..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA