Gemma Galgani, due di picche da Claudio a Uomini e Donne/ Tina: “Torna allo zoo”

Gemma Galgani piange per Claudio a Uomini e Donne

Gemma Galgani di nuovo in lacrime. A provocarle è la scelta di Claudio, il cavaliere per cui ha espresso un interesse anche Tina Cipollari. Dopo averla conosciuta ed essere uscito con lei la sera del suo compleanno, Claudio ha deciso di chiudere. Una scelta che spiazza la dama di Torino che non si aspettava affatto tale scelta. In studio, dopo la scorsa puntata, i due si confrontano e Gemma non nasconde il proprio disappunto per la decisione del cavaliere che ha scelto di uscire anche con altre signore. “Sono sedici anni che fai uscite”, dice il cavaliere spiazzando Gemma nella puntata di Uomini e Donne del 3 febbraio.

La dama, di fronte a tale frecciatina, si lascia poi andare ad un amaro sfogo in camerino non trattenendo le lacrime. “Quando una persona è empatica finisce sempre per soffrire, ma io continuo ad essere empatica”, dice Gemma tra le lacrime.

Gemma Galgani, lite con Tina Cipollari per Claudio

In studio, Gemma Galgani non nasconde il proprio disappunto nei confronti di Claudio scagliandosi poi contro Tina Cipolari che, intromettendosi, avrebbe provocato la decisione di Claudio di chiudere. “Dai sempre la colpa a me. Torna allo zoo“, sbotta Tina facendo riferimento al vestito maculato indossato dalla dama di Torino. La bionda opinionista respinge così l’accusa di rovinare le frequentazioni di Gemma e conferma di voler conoscere Claudio.

Il cavaliere, poi, confessa di voler conoscere altre donne e, tornando sulla propria posizione economica, dice: “Sono un piccolo imprenditore che vive in un piccolo paese e che lavora anche venti ore al giorno”, aggiungendo di fare dei sacrifici per poter partecipare alla trasmissione. Tina, così, scherzando, cambia idea sulla possibilità di conoscerlo.

