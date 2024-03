Gemma Galgani e Claudio, Uomini e Donne/ Lui confessa: “In passato ero molto infedele”. La reazione di lei

Gemma Galgani e la conoscenza con Claudio a Uomini e Donne

La nuova settimana di Uomini e Donne si apre nel segno di Gemma Galgani. Nella puntata del 18 marzo 2024, Maria De Filippi apre con Gemma Galgani che, nello scorso appuntamento, aveva incontrato Claudio, un cavaliere 70enne che, dopo aver seguito la dama in tv, ha deciso di provare a conoscerla. Il primo incontro in studio è andato bene con Gemma che ha deciso di conoscerlo meglio. Dopo la scorsa puntata i due si sono visti in camerino e tutto è stato ripreso dalle telecamere di Uomini e Donne.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine con Claudio? Tina: "Dopo mesi di astinenza..."

Nel video che la padrona di casa manda in onda nella puntata odierna, Gemma e Claudio sono seduti su un divano e si raccontano. La dama ascolta con molta attenzione le parole del cavaliere che, però, spiazza la storica dama del dating show di canale 5 con una confessione riguardante il suo passato.

La confessione di Claudio spiazza Gemma Galgani

Claudio fa un’ottima impressione su Gemma Galgani che, però, lascia trasparire preoccupazione quando il cavaliere le confessa il suo difetto. “In passato sono stato molto infedele”, dice il cavaliere che, però, è pronto a dimostrare a Gemma di non esserlo più per poterla conquistare. “L’infedeltà era organizzata perché ero fidanzato con due o tre ragazze“, confessa. “Spero che tu ti sia calmato anche se il lupo perde il pelo ma non il vizio“, commenta la dama.

Ida Platano e Gemma Galgani a Verissimo: “Amicizia vera e solida!”/ La tronista: “Se tornasse Riccardo…”

“Siamo stati molto bene”, dice poi Gemma in studio. “Stasera uscite di nuovo?“, chiede Tina Cipollari che, di fronte alla risposta affermativa di entrambi, aggiunge – “Stasera devi darti da fare perché siete al secondo appuntamento. Comunque, uno che si fidanza con tre donne contemporaneamente è abbastanza sveglio e anche se oggi è più anziano, l’indole resta“, dice ancora Tina.











© RIPRODUZIONE RISERVATA