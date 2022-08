Gemma Galgani e Ida Platano insieme prima di Uomini e Donne/ L’annuncio su Instagram: “A Ferragosto…”

Gemma Galgani e Ida Platano, Ferragosto insieme per le due dame di Uomini e Donne

Non solo amori quelli nati a Uomini e Donne. Tante sono infatti le amicizie cresciute nello studio di Canale 5 e tra le più note e longeve c’è quella tra le due dame del trono Over Gemma Galgani e Ida Platano. Due grandi protagoniste del dating show condotto da Maria De Filippi che si sono avvicinate negli anni anche condividendo la sorte avversa con gli uomini. Le abbiamo viste spesso consolarsi a vicenda oltre che supportarsi e difendere l’altra dai numerosi attacchi ricevuti spesso in studio dagli opinionisti.

Che le si ami o le si odi non si può certo negare che la loro amicizia sia vera, cosa d’altronde confermata dal fatto che le due donne si rivedono spesso anche fuori dagli studi. Capita così che Gemma trascorra qualche giorno a casa di Ida e viceversa, cosa che accade sempre nel periodo di Ferragosto.

Gemma Galgani e Ida Platano, l’amicizia continua a gonfie vele

Così, a dispetto di chi ha pensato che l’amicizia tra Gemma e Ida in questo periodo fosse in crisi, eccole invece insieme su Instagram. In una storia postata dalla Platano, la dama abbraccia Gemma, comunicando che, come ormai consuetudine, anche quest’anno trascorreranno il Ferragosto insieme. Le due sono molto felici nell’annunciarlo e, nelle stories successive, Gemma gioca insieme al figlio di Ida, Samuele. Una vicinanza che quest’ultima, d’altronde, sente ancora più forte dopo gli imprevisti delle ultime settimane. Ricordiamo che di recente Ida è infatti finita al pronto soccorso a causa di forti emicranie. Tutto però si è risolto per il meglio alcune ore dopo.

