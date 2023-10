Gemma Galgani e Maurizio, Uomini e Donne/ Dopo il viaggio, arriva il fatidico bacio

Gemma Galgani e Maurizio: la frequentazione procede

Nuova settimana, nuova puntata di Uomini e Donne e nuovo capitolo della storia tra Gemma Galgani e Maurizio. La nuova stagione del dating show di canale 5 è iniziata nel migliore dei modi per la dama di Torino che, dopo aver chiuso la conoscenza con Antonino dopo un solo appuntamento, si sta dedicando totalmente alla frequentazione con Maurizio, un cavaliere del parterre maschile che l’ha letteralmente conquistata. Nonostante la differenza d’età, Gemma ha deciso di continuare a conoscere Maurizio il quale ha ammesso di essere molto incuriosito dalla dama storica del programma.

Maurizio, tuttavia, ha sottolineato di non voler parlare di sentimenti e, soprattutto, di non voler dare un’etichetta al rapporto con Gemma con cui si è anche concesso un viaggio in Sardegna. Nel corso della puntata odierna del programma, però, arriverà il vero colpo di scena.

Il bacio tra Gemma Galgani e Maurizio

Dietro insistenza di Tina Cipollari, Gemma Galgani e Maurizio hanno trascorso qualche giorno in Sardegna dove lui aveva un impegno di lavoro. In quel contesto, però, tra i due non c’è stato alcun contatto fisico. Maurizio, infatti, in seguito, durante l’incontro in studio, ha spiegato di non sentirsi ancora pronto per baciare Gemma, ma nel corso della puntata in onda oggi, qualcosa cambierà.

Come svelato le anticipazioni della registrazione della puntata odierna pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, tra Gemma e Maurizio è arrivato finalmente il bacio. Grande entusiasmo da parte della dama di Torino e stupore da parte di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Cosa racconterà, invece, Maurizio?

